Il cadavere di una 12enne trovato in una valigia: l'orrore a Parigi

Orrore a Parigi, dove il cadavere di una ragazzina di 12 anni è stato rinvenuto all'interno di una valigia. La macabra scoperta nella serata di ieri, venerdì 14 ottobre, intorno alle ore 23. Qualcuno – gli inquirenti non hanno ancora rivelato le circostanze del ritrovamento – ha contattato le autorità per segnalare la presenza di una valigia in mezzo alla strada, nel 19° arrondissement di Parigi.

All'interno della grossa borsa si trovava il corpo della minorenne, rannicchiato su se stesso e con profonde ferite alla gola. Immediato l'intervento della polizia francese, che ha chiuso la zona e dato inizio ai rilievi per cominciare le indagini.

Secondo quanto riferito dai quotidiani francesi, già questa mattina quattro persone sono state arrestate. Sui fermi, però, viene mantenuto il massimo riserbo, e non si è a conoscenza del ruolo ricoperto dai soggetti arrestati nella morte della ragazzina.

La vittima, stando a quanto dichiarato dalle autorità, avrebbe solo 12 anni. I suoi genitori avevano denunciato la sua scomparsa lo stesso giorno. Sarebbe stato il padre della 12enne a dare l'allarme nel pomeriggio di ieri, non vedendo tornare la figlia a casa dopo la scuola. Poche ore dopo, il terribile ritrovamento.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Fra le varie ipotesi, la possibilità che la ragazzina si stata rapita direttamente all'interno del palazzo in cui viveva con la famiglia. Secondo indiscrezioni, le telecamere di sorveglianza avrebbero infatti registrato la minorenne mentre entrava nell'atrio dell'edificio.

La ragazzina, dunque, dovrebbe aver fatto ritorno a casa, ma forse non è mai riuscita a tornare dalla sua famiglia. Qualcuno potrebbe averla intercettata e rapita prima che raggiungesse il pianerottolo della sua abitazione.

Un'altra immagine sospetta immortalata dalle telecamere sarebbe quella di una donna che a tarda serata stava trascinando qualcosa di pesante in strada, proprio di fronte allo stesso palazzo. Su questo dettaglio, però, non è ancora stata data conferma.