California, passeggero apre il fuoco sul bus: un morto e cinque feriti

Ha aperto il fuoco all'improvviso uccidendo una donna e ferendo altre cinque persone. Un passeggero di un autobus diretto a San Francisco e partito da Los Angeles, in California, ha estratto la sua pistola e iniziato a sparare all'impazzata. Una donna è morta sul colpo, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite.

L'episodio è avvenuto nella notte mentre il pullman della compagnia Greyhound con 43 persone a bordo si trovava sull'Interstate 5, a circa 80 miglia a nord-ovest da Los Angeles nella contea di Kern. A dare l'allarme sono stati gli stessi passeggeri.

Secondo quanto riportano i media locali, alcuni passeggeri, spaventati, hanno cercato rifugio nella parte posteriore dell'autobus. L'autista è riuscito a convincere l'aggressore a scendere dal mezzo e a lasciare la pistola a bordo del pullman. Poi ha ripreso la corsa, fermando il bus in una stazione di servizio in attesa dei soccorsi che sono subito giunti sul posto e hanno trasportato i feriti in ospedale. Le loro condizioni di salute non sono ancora state rese note, ma due persone sarebbero ferite in modo grave.