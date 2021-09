Capodanno a Palermo

dal 29 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (5 giorni/4 notti)

Finalmente la possibilità di festeggiare tutti insieme noi “della grande famiglia de il Giornale” un Capodanno con un cenone nel prestigioso Palazzo Francavilla con intrattenimento jazz. E il tutto in una cornice d’eccezione, la città di Palermo con tutte le sue bellezze da visitare. Un tour di 5 giorni lungo un itinerario insolito, un viaggio in un periodo storico aureo quando Palermo fu bella e alla moda come non mai. Immaginiamo di fare un tuffo nel passato e ritornare in quello scorcio di secolo a cavallo tra ‘800 e ‘900, in cui la città all’apice del suo splendore, gareggiava per arte e magnificenza con le più importanti città d’Europa. Accompagnati da Stefano Passaquindici alloggeremo in mezza pensione al Grand Hotel Piazza Borsa 4* superiore, da dove partiremo ogni giorno per le visite.

Quota di partecipazione di 1.490 euro a persona voli, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Dopo tanti anni di richieste da parte vostra ecco che finalmente siamo riusciti a organizzare la possibilità di festeggiare un capodanno tutti insieme, noi della «Grande Famiglia de il Giornale» con un cenone nel prestigioso Palazzo Francavilla e intrattenimento jazz. Il tutto in una cornice d’eccezione: la città di Palermo, con tutte le sue bellezze da visitare. Trascorreremo 5 giorni insieme lungo un itinerario insolito, un viaggio in un periodo storico aureo quando Palermo fu bella e alla moda come non mai. Immaginiamo di fare un tuffo nel passato e ritornare in quello scorcio di secolo a cavallo tra ‘800 e ‘900, in cui la città all’apice del suo splendore, gareggiava per arte e magnificenza con le più importanti città d’Europa. Con questo tour, andremo alla scoperta di una Palermo che recava in sé la speranza di un futuro prospero, di una innovazione tecnologica, di una evoluzione sociale e culturale, una Palermo desiderosa di farsi notare pure da un punto di vista artistico. I Florio furono protagonisti di un risveglio culturale, che portò in città le teste coronate di tutta Europa ed il gotha dell’alta finanza, viaggiatori, artisti e scrittori italiani ed internazionali, tutti immersi in quell’aura di mondanità e spensieratezza che caratterizzò la Belle Époque. In mattinata ripercorreremo gli inizi, le imprese, i successi, gli amori, i gossip e le amarezze, che portarono una semplice famiglia di aromatari venuti dalla Calabria a diventare i signori di Palermo e senza dubbio i protagonisti del mondo della finanza e del Jet Set internazionale. Un viaggio a tappe, la prima parte a piedi, in centro storico, nei luoghi che videro arrivare e stabilirsi i Florio come semplici bottegai e con il duro lavoro riuscire in quella scalata sociale che li vedrà protagonisti per più di un secolo. Una passeggiata per vedere questi luoghi con i propri occhi e immaginare il volto della Palermo della Belle Époque; molte testimonianze della vita dei Florio e delle loro numerose attività infatti sono ancora oggi visibili sul territorio palermitano. A pochi passi da Piazza San Domenico, precisamente in via Materassai, sorgeva un tempo l’antica drogheria dei Florio. Potrete camminare là dove tutto è iniziato, anche se purtroppo oggi vi sono solo alcuni uffici e nessuna traccia di quella piccola attività che avrebbe rappresentato il primo passo verso la creazione di un vero e proprio impero. Proprio in Piazza San Domenico vi aspetterà un trenino turistico che vi permetterà con tranquillità di godere al meglio la Palermo della borghesia, dello stile Liberty; un patrimonio assolutamente vivo e presente da raccontare e preservare. Un tour divertente tra piazza Politeama, via Libertà e quella che fu il luogo dell’esposizione nazionale del 1891-92, ammirando capolavori come Palazzo Dato, per poi continuare su via Dante per i villini Favaloro e Virginia per finire presso il Villino Florio in quello che fu il regno dell'Olivuzza dei Florio. E quella appena descritta è soltanto la prima giornata... il programma degli altri 4 giorni è altrettanto ricco e interessante. Passeremo da una meraviglia all’altra. Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici e da altre firme de il Giornale, alloggeremo in mezza pensione al Grand Hotel Piazza Borsa 4* superiore, da dove partiremo ogni giorno per le visite. Quota di partecipazione di 1.490 euro a persona, voli, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per avere il programma completo, informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.