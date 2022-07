"Prese donazione da famiglia di Bin Laden". Ancora scandali per il principe Carlo

Nuove nubi sembrano addensarsi sul cielo della Gran Bretagna: dopo le dimissioni del primo ministro Boris Johnson e i numerosi scandali del parlamento inglese, arriva oggi la sconcertante notizia che il principe Carlo avrebbe accettato 1 milione di sterline dalla famiglia di Osama Bin Laden.

Ed ecco che, dopo i fatti incresciosi che hanno visto come protagonista il principe Andrea, si allungano altre ombre sulla famiglia reale. Secondo quanto riportato dal Daily mail, nonostante il parere contrario dei suoi consiglieri, Carlo avrebbe deciso di accettare un'ingente somma di denaro dalla famiglia del fondatore di al-Qaeda. Per la precisione, si parla di 1 milione di sterline versate alla Prince of Wales Charitable Foundation da Bakr bin Laden, capo della famiglia, e suo fratello Shafiq. Fratelli, solo per parte di padre, di Osama Bin Laden.

Il Daily mail riferisce anche altri dettagli, ossia che l'accordo fra le parti venne stipulato a seguito di un incontro privato tra Charles e Bakr a Clarence House il 30 ottobre 2013, ovvero due anni dopo la morte di Osama Bin Laden. I consiglieri del principe avrebbero tentato in ogni modo di fargli cambiare idea, pregandolo di restituire il denaro, ma ciò non sarebbe avvenuto. E proprio un membro del personale di Clarence House avrebbe avvertito a suo tempo che, se la notizia fosse diventata di dominio pubblico, avrebbe suscitato uno scandalo di proporzioni colossali.

“Il fatto che un membro del più alto livello dell'establishment britannico abbia scelto di mediare accordi con un nome e una famiglia che non solo ha fatto suonare campanelli d'allarme, ma ha anche provocato orrore in tutto il mondo... perché fare questo? Quale buona ragione c'è per farlo? ”, avrebbe dichiarato una fonte al Times.

In merito alla vicenda, Sir Ian Cheshire, presidente dell'ente di beneficenza, ha precisato che la donazione è stata concordata con cinque amministratori: la presidente e finanziatrice di Kew Gardens, Dame Amelia Fawcett, l'ex presidente di BT Sir Michael Rake, l'ex capo della Barclays John Varley, l'accademico Kenneth Wilson e il principale segretario privato di Charles, William Nye.

Bakr e Shafiq bin Laden, è bene sottolinearlo, non sono collegati ad alcuna attività terroristica. Entrambi sono legati a Osama da parte di padre, il miliardario Mohammed bin Awad.

Quanto al principe Carlo, solo poche settimane fa il principe del Galles era già finito al centro di una bufera per la donazione di 3 milioni di euro in contanti di un ex primo ministro del Qatar tra il 2011 e il 2015. Anche in quel caso il denaro venne versato alla Charitable Fund.