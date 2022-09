La proclamazione a St. James's Palace: ora Carlo è ufficialmente re

Re Carlo III è stato ufficialmente proclamato a seguito del decesso della regina Elisabetta II. Per la prima volta, la cerimonia è avvenuta in diretta televisiva. La proclamazione è avvenuta negli appartamenti di St James, l'edificio più antico di Londra, nel complesso di Buckingham Palace, dall'Accession Council, istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la successione fra un monarca e un altro, e che si riunisce solo in questa occasione. La cerimonia, a due giorni dalla morte della 96enne regina Elisabetta e dall'ascesa ipso facto al trono del suo primogenito 73enne, si svolge in diversi passaggi e prevede la presenza di tutti i principali membri della famiglia reale. Presenti anche gli ex premier britannici David Cameron, Theresa May e Boris Johnson.

La proclamazione è stata sottoscritta, tra gli altri, dal premier Liz Truss, dal principe William, dalla regina consorte e dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. La proclamazione è stata preceduta da una dichiarazione letta dalla Lord President del Privy Council, Penny Mordau. Tutti i presenti alla cerimonia sono vestiti di nero, in segno di lutto nei confronti della recente morte della regina Elisabetta II. Questa fase della riunione dell'Accession council si è svolta in assenza di Carlo, che arriverà a breve per la seconda fase. La proclamazione si è conclusa con l'esclamazione "God save the king" da parte di tutti i presenti. Sono 250 i dignitari presenti tra consiglieri privati e ministri, insieme a ex ministri, primi ministri e alti sacerdoti.

Prima della proclamazione di Carlo, il Consiglio ha formalmente annunciato la morte della Regina. " Miei Lord, è mio triste dovere informarvi che sua graziosa maestà la Regina Elisabetta II è deceduta l'8 settembre 2022 al castello di Balmoral ", ha dichiarato Mordaunt. Successivamente il principe Carlo Filippo Arturo Giorgio è stato proclamato Re Carlo III " per grazia di Dio ", sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, capo del Commonwealth e difensore della fede.