Il caso Epstein travolge la Finanza: si dimette il ceo di Barclays

Jes Staley, ceo dell’importante banca britannica Barclays, si è dimesso a causa dei suoi legami con il milionario pedofilo Jeffrey Epstein. A renderlo noto è The Guardian, che riporta come le indagini tutt'ora in corso abbiano avuto un ruolo fondamentale nella decisione di Staley di lasciare la banca.

“ La Barclays e il signor Jes Staley” , ha affermato un portavoce della banca riguado alle dimissioni del Ceo,” sono stati messi a conoscenza riguardo alla conclusione preliminare dell’indagine sulla relazione tra il signor Staley e Jeffrey Epstein. Alla luce delle conclusioni e dell’ intenzione di Staley di contestarle, il Consiglio direttivo e il signor Staley sono d’accordo che lasci il ruolo di Ceo e direttore della Barclays. Si noti bene che dalle indagini non è emerso che Staley abbia visto o fosse a conoscenza dei crimini commessi da Epstein” . Le indagini da parte della vigilanza bancaria e la Bank of England, riguardo alla relazione tra il finanziere accusato di pedofilia e Staley, iniziarono quando dagli Stati Uniti venne scoperto uno scambio di email tra i due uomini.

Interrogato, Staley aveva affermato di aver conosciuto il diabolico Epstein nel 2000 quando lavorava alla JP Morgan, dove Staley si occupava di clienti molto facoltosi, tra cui il magnate americano. Ma i rapporti lavorativi tra i due uomini si erano protratti per anni, anche dopo l’arresto di Epstein per sfruttamento della prostituzione minorile nel 2008. Da quanto è emerso, l’ex Ceo della Barclays fece visita in Florida a Epstein nel 2009, mentre quest'ultimo era in libertà vigilata e nella sua villa ai Caraibi nel 2015, anno in cui Staley decise di tagliare i ponti con il milionario e in cui entrò a far parte della Barclays.