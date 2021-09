Caso Epstein, insider rivela: " Andrea è indifferente riguardo alla sua catastrofica situazione"

Il principe Andrea, coinvolto nello scandalo Epstein, sarebbe “totalmente convinto” che le accuse di abusi sessuali contro di lui si “ sgonfieranno” . Nel pieno della bufera mediatica che lo vede accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne, “ schiava sessuale” di Jeffrey Epstein, il terzogenito di Elisabetta sarebbe sicuro di tornare presto ai suoi ruoli ufficiali all'interno della royal family.

Un insider ha rivelato al Daily Mirror che il principe, nonostante le pesanti illazioni contro di lui, sarebbe “incredibilmente ottimista ” riguardo alla sua reputazione. Sicuro di sé e noncurante delle accuse nei suoi confronti, il prediletto di Elisabetta sta facendo tremare di paura la Corona, a causa dei suoi legami poco ortodossi con il milionario pedofilo Jeffrey Epstein. Recentemente denunciato da Virginia Giuffre per abusi sessuali su minori, il libertino duca si dice oltremodo sicuro di poter tornare alla vita pubblica per il Giubileo di Platino della regina. Ma gli insider di palazzo la pensano diversamente. “ Appare chiaro che Andrea abbia un gran desiderio di tornare ai suoi ruoli il prima possibile ”, ha rivelato la fonte, “ ma questo appare decisamente impossibile, anche se lui ha la convinzione di poter essere esonerato e tornare alla vita di corte” .

Nei giorni scorsi “Andy Randy” è stato avvistato nella tenuta di Balmoral, dove Elisabetta sta trascorrendo le vacanze. Che sia l’ennesimo tentativo di fuggire dai guai che lo attendono Oltremanica? Fonti interne a Buckingham Palace non hanno dubbi: Andrea non ha ancora letto la documentazione riguardante la causa intentata dalla Giuffre contro di lui e sarebbe di ottimo umore. “Andrea ha affermato di non aver letto le notizie e di non essersi interessato a ciò che sta accadendo intorno a lui", ha dichiarato la fonte, che ha concluso riflettendo su quanto l’atteggiamento indifferente del principe potrebbe nuocere a tutta la famiglia reale. “Questo è non solo catastrofico per la sua reputazione ma assolutamente rovinoso per l’intera famiglia”.