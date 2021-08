"Il figlio della Regina mi ha violentata. L'ho denunciato": ora la Corona trema

Una gigantesca nube nera sta per abbattersi sulla famiglia reale britannica: il principe Andrea è stato denunciato per abusi sessuali. A intentare la causa contro il principe è Virginia Giuffre, vittima del traffico di minorenni portato avanti da Jeffrey Epstein e la sua complice, Ghislaine Maxwell.

La 36enne americana ha depositato ieri, lunedì 9 agosto, la denuncia contro Andrea presso un tribunale di New York, per abusi sessuali da lei subìti a diciassette anni. “Oggi il mio avvocato ha depositato una denuncia per abusi sessuali su minori contro Andrea” , ha dichiarato la Giuffre a Cbs News. “Come viene spiegato nei dettagli nella denuncia, sono stata svenduta a lui e abusata da lui” , ha continuato la donna. Virginia Giuffre ha accusato il milionario pedofilo Jeffrey Epstein, di averla “ trafficata” a diversi suoi amici, tutti uomini molto influenti, appartenenti al jet set internazionale, quando era solo una minorenne.

Secondo quanto sostiene Virginia, il duca di York entra in scena nel 2001, quando la sua vecchia amica Ghislaine Maxwell organizza un incontro a scopo sessuale con la giovane 17enne nella sua casa londinese. Dopo quell’episodio il principe avrebbe avuto altri due incontri intimi con Virginia, nella dimora newyorchese di Epstein a New York e nella sua villa ai Caraibi. “Il principe Andrea ha costretto Virginia Giuffre ad atti sessuali senza il suo consenso ”, recita la denuncia, che prosegue elencando i danni che la donna ha riportato in seguito agli abusi. “ Virginia ha subito danni inclusi un grande stress a livello emotivo, umiliazione, paura, traumi di natura psicologica, perdita della dignità e dell’autostima personale e invasione della privacy”.