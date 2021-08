"Sono stata svenduta al figlio della Regina": le accuse choc contro la Corona

Il principe Andrea di York potrebbe tornare nell’occhio del ciclone a causa della sua “poco reale” amicizia con il pedofilo Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la sua principale accusatrice, Virginia Giuffre, sarebbe in procinto di intentare una causa “ multi milionaria” contro il duca, scatenando un vero e proprio tornado sulla royal family.

Parlando con il tabloid britannico, il legale della Giuffre, David Boies, ha affermato che la sua cliente è decisa a portare il principe in tribunale “per essere stata svenduta al duca per sesso da Jeffrey Epstein, quando aveva diciassette anni” . Boies ha dichiarato inoltre che nella causa saranno incluse le accuse di “abusi sessuali impropri e stress fisico ed emotivo per i danni ricevuti” . “ Il tempo è scaduto” per il preferito di Elisabetta, ha affermato il legale della Giuffre, che da anni si batte affinché Andrea voli negli Stati Uniti per essere interrogato dall’Fbi sugli abusi commessi dall’amico Epstein e ammetta di aver intrattenuto con lei rapporti intimi quando era minorenne.

Virginia Giuffre ha accusato il finanziere morto suicida e la sua complice Ghislaine Maxwell, di averla “svenduta” ad Andrea in diverse occasioni, e di essere stata la “schiava sessuale ” del perverso magnate per anni, prima di fuggire e rifarsi una vita. Dal canto suo il duca di York ha sempre negato di aver conosciuto la donna, affermando di non “ricordarsi” di aver avuto rapporti sessuali con lei. Nel novembre 2019, nel tentativo di scagionarsi dalle accuse, il principe ha rilasciato un’intervista alla Bbc, senza ottenere l’effetto sperato. Quello che apparve in televisione era un Andrea sicuro di sé, per nulla pentito e, secondo il pubblico, senza un briciolo di empatia per le vittime di Epstein. La disastrosa intervista costrinse “Andy Randy” a ritirarsi dalla vita pubblica, ed evitare alla royal family ulteriori scandali. Ma il danno ormai era fatto e l’immagine di Andrea era compromessa.