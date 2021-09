Suocera tenta di avvelenare la sposa al banchetto nuziale

Ha tentato di avvelenare la nuora durante il banchetto nuziale, offrendole dei dolci a cui era allergica. Protagonista della singolare vicenda una donna che non era mai riuscita ad accettare l'idea di accogliere in famiglia la dolce metà del figlio.

A raccontare quanto accaduto è una wedding planner, tale Callie, un personaggio pubblico celebre su Tik Tok. La 25enne ha spiegato, senza tuttavia aggiungere dettagli troppo minuziosi per preservare l'identità dei suoi clienti, di aver organizzato lei stessa il ricevimento, durante il quale la suocera avrebbe offerto di proposito alla sposa del figlio dei dolcetti al cocco, per lei assolutamente tossici.

Nel video intitolato "Errore o sabotaggio", la wedding planner ha praticamente avvallato la teoria della volontarietà del gesto della madre dello sposo, che da tempo era a conoscenza, così come la maggioranza degli ospiti presenti, della fortissima allergia al cocco delle futura nuora. " Era iniziato tutto in modo assolutamente normale ", racconta Callie ai suoi follower, come riportato dal TheSun. " C'era una nota nella mia documentazione in cui era stata chiaramente indicata l'intolleranza della sposa al cocco ". Motivo per il quale si era optato per la scelta di una torta che non contenesse alcuna traccia di quel particolare ingrediente. Durante lo svolgimento del ricevimento, tuttavia, la wedding planner era venuta a conoscenza di una non programmata consegna di cupcakes, unitamente a quelli da lei già ordinati. " Oh, li ho ordinati io! ", avrebbe rivelato la madre dello sposo, spiegando di aver agito in quella maniera per evitare che qualcuno degli invitati potesse rimanere senza dolci.

È ciò che succede dopo ad essere inquietante. La donna, infatti, si rivolge direttamente alla nuora: " Perché non provi uno di questi cupcakes? ". Ad intervenire in modo determinante per impedire che potesse accadere l'irreparabile è lo sposo. " Mamma, lo sai che è allergica ". Il dolce, infatti, era ricoperto di scaglie di cocco.