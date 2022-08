Morta a 32 anni Charlbi Dean, l'attrice di Triangle of Sadness

La modella e attrice sudafricana Charlbi Dean è morta ieri, lunedì 29 agosto, a New York, all'età di 32 anni per un malore improvviso. Aveva recitato nella pellicola vincitrice della Palma d’Oro al 75° e ultimo Festival di Cannes, "Triangle of Sadness". A dare la notizia è stato il sito web Deadline. Oltre a recitare nel film di Ruben Östlund, al fianco di Harris Dickinson e Woody Harrelson, la Dean è apparsa anche in produzioni come "Spud", "Death Race 3: Inferno", "Blood in the Water" e "Don't sleep". La modella e attrice 32enne era nata il 5 febbraio del 1990 a Cape Town. All’anagrafe il suo nome completo è Charlbi Dean Kriek.

Aveva iniziato a 6 anni

All'età di sei anni aveva iniziato a fare la modella, apparendo in spot pubblicitari e cataloghi. A 12 anni aveva firmato un contratto con l'Alfa Model Management. Il cambiamento nel 2010 quando ha debuttato come attrice nella pellicola Spud vestendo i panni di Amanda, con John Cleese e Troye Sivan dello scrittore-regista Donovan Marsh. Un ruolo che ha poi nuovamente interpretato nel sequel del 2013 Spud 2. In seguito ha recitato nei film Death Race 3: Inferno (2013), Blood in the Water (2016), Don't Sleep (2017) e Porthole (2018) e An Interview with God nel 2018. Nello stesso anno ha ottenuto il ruolo di Syonide, personaggio che ha interpretato per due stagioni nella serie televisiva Black Lightning.

Da modella ad attrice

Nel febbraio 2020 si è unita al cast del film Triangle of Sadness di Ruben Östlund, che ha vinto la Palma d’Oro di Cannes 2022. Il film vincitore sarà proiettato al Toronto Film Festival del 2022 e al New York Film Festival del 2022. Acquisito da Neon a Cannes, uscirà nelle sale cinematografiche il 7 ottobre negli Stati Uniti. La Dean interpreta la modella Yaya, fidanzata di Carl, anch’egli modello. I due vengono invitati gratuitamente a partecipare a una lussuosa crociera nel Mediterraneo in cambio della pubblicità social che possono offrire in qualità di influencer. Ma le cose non andranno per il verso giusto. La 32enne interpreta quindi uno degli ospiti super ricchi invitati per una crociera su uno yacht di lusso guidato da un capitano particolare (Harrelson) che finisce catastroficamente, lasciando i sopravvissuti bloccati su un'isola deserta.