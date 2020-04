Che cosa rivela la grafia di Mark Rutte, l'uomo che vuole rovinarci

La personalità del primo ministro olandese, Mark Rutte, appare assai complessa poiché è dotato di originalità, estrosità e concretezza. Non è facile stare al suo passo poiché da un lato vuole sempre ampliare le proprie visioni dando un tocco di estro creativo e dall’altro ha bisogno di dominare e di non cedere facilmente alle proposte altrui soprattutto in tempi rapidi. La buona energia vitale lo sorregge nella lotta che per lui è pane quotidiano.

È persona dotata di una notevole intelligenza che spazia da un senso pratico che gli permette di mantenere sempre i “piedi per terra”, alla capacità di orchestrare pensiero ed azione in modo originale e non sempre comprensibile. Si rileva una componente artistica che avrebbe potuto portarlo ad una carriera nel mondo dell’arte, soprattutto musicale. La lunga sottolineatura è sinonimo di determinazione per cui sarà difficile che egli molli tanto facilmente la posizione raggiunta. E infatti proprio il premier olandese non ha fatto passi indietro sul no ai coronabond imposto in sede europea. Il no de Paese dei tulipani è stato netto e deciso. Al punto da attirarsi le critichje pesanti (Italia inclusa) dei Paesi del Sud Europa. L'attacco più duro è arrivato dal premier portoghese che ha chiesto all'Olanda una cosa piuttosto chiara: "Vuole forse uscire dall'Unione Europea?". Parole dure che sottolineano quanto sia drammatica la battaglia politica che si sta giocando attono all'emergenza virus. E di certo il decisionismo senza appello di Rutte non aiuta... (clicca qui per guardare la grafia di Rutte)