"Qui per una causa pura": chi è davvero il "Lupo del Nord" che difende l’Europa

Il senso di colpa per le guerre contro Afghanistan e Iraq lo ha fatto arruolare nell'esercito di Kiev per combattere i russi ma non solo: a differenza di quelle precedenti, questa la considera una guerra "pura", è il senso della sua missione. Lo ha raccontato a Repubblica un soldato di origini italo-americane soprannominato "Lupo del Nord", 35 anni, che dopo aver fatto " cinque missioni di fila " in Iraq, aver combattuto anche in Mali " non c'è niente che ti prepara a questa guerra, niente che ti insegna a difenderti dall'artiglieria e dall'aviazione della Russia ".

"Porre fine al conflitto"

Assieme ad altri colleghi di altre nazionalità, la sua quotidianità si consuma tra l'attesa della missione e i bombardamenti incessanti del Donbass. Anche se americano, le sue origini italiane lo fanno sentire al 100% europeo, ecco perché invece di starsene oltreoceano ha deciso di guardare in faccia il nemico di una guerra che non è necessariamente la sua. " Ho un senso di colpa per il mio servizio in Iraq e in Afghanistan, due guerre piene di bugie e corruzione. Anche l'Ucraina non è un posto perfetto, ma la causa è pura: siamo qui per difendere la sicurezza dell'Europa ", ha confessato al quotidiano italiano.

Intanto, in Donbass sono stati condannati a morte tre stranieri contravvenendo alle regole della Convenzione di Ginevra. Il "Lupo del Nord" li difende a spada tratta. " Non sono mercenari, dovrebbero essere trattati come prigionieri di guerra. Credo che abbiano emesso questa sentenza di morte per poi concedere la grazia all'ultimo minuto, è una messinscena. Ma se li uccidono davvero, i britannici manderanno più armi a Kiev ".

I piani del "Lupo"

Farà di tutto per non farsi catturare ma sa che i rischi di una guerra sono anche ben altri: può essere colpito " dalle schegge di una bomba" anche se " è probabile che morirò prima di dissenteria... ". A Repubblica ha raccontato uno spaccato di guerra di cui leggiamo quotidianamente e osserviamo le immagini che passano in tv così come nei social: il combattimento si fa sempre più aspro, i russi provano a conquistare i territori fregandosene di distinguere tra obiettivi militari e civili. Per diventare combattente di Kiev come ha fatto lui ci sono cinque possibilità diverse: arruolarsi nella " legione straniera ucraina, le forze armate regolari, le unità combattenti di etnia russa e bielorussa composte dai disertori, la legione georgiana del comandante Mamuka e la Brigata Normand fatta dai volontari occidentali ", spiega.

Chi sono i volontari