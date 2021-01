Anziana muore dopo aver chiesto ai medici di togliere il respiratore: "Così saluto mia figlia"

Era attaccata al respiratore per via del Covid che, da qualche settimana, le stava risucchiando le ultime energie. Sapeva che non ce l'avrebbe fatta Maria Rico, un'anziana di 76 anni, ma non voleva andarsene senza prima salutare sua figlia, Anabel Sharma, anch'ella ricoverata in terapia intensiva. Così, ha chiesto ai medici di toglierle il casco per la ventilazione assistita. " Una volta che glielo toglieremo, non avrà molto tempo ", le hanno spiegato i dottori. Ma Maria non ha voluto sentire ragioni: si è addormentata per sempre tenendo la mano delle sua "adorata bambina".

Una storia profondamente toccante quella che giunge dall'Inghilterra, ad oggi, tra i Paesi europei con il più alto numero di contagi. Protagoniste della drammatica vicenda sono una madre anziana e sua figlia 46enne, entrambe ricoverate per Covid nel reparto di Rianimazione del Royal Infirmary di Leicester. Un calvario cominciato qualche settimana fa e terminato con un epilogo a dir poco straziante. Maria era certa che non sarebbe sopravvissuta al Coronavirus, dunque ha espresso un ultimo desiderio prima di morire: salutare, seppur con un fil di voce, la sua amatissima primogenita. Dopo un'iniziale resistenza, i medici hanno deciso di assecondare le sue volontà staccandole il respiratore.

" Era molto consapevole di quello che stava per accadere. Sapeva che non si sarebbe ripresa e ne aveva avuto abbastanza del trattamento ", racconta Anabel, che oggi si è ripresa, in un'intervista al tabloid The Sun. Sua madre Maria, 76 anni, se ne andata tenendole la mano da un capo del letto di terapia intensiva. " E' stato un addio straziant e - spiega la 46enne - Ci ​​ha detto che non aveva paura di morire, che era pronta. Mi ha detto che dovevo lottare duramente perché avevo i bambini a casa ". Si sono parlate per soli 5 minuti Anabel e Maria poi, l'anziana è caduta in un sonno profondo: " Abbiamo avuto circa cinque minuti con lei quando era in grado di parlare, poi ha perso conoscenza ".