Cielo rosso "sangue" in Cina: il fenomeno inquietante

Un bagliore e il cielo che, improvvisamente, si tinge di un intenso colore rosso, tanto da avvicinarsi alle tonalità del sangue. Questo è l'incredibile scenario che si sono trovati davanti i residenti della città di Zhoushan, in Cina, quando sabato il cielo sopra di loro ha assunto colori mai visti prima. Grande lo stupore per gli abitanti della città nel distretto del Zhejiang, situato nella parte nord-orientale del Paese. Si trova sul mare ed è costituita da sole isole e, forse, il fenomeno può essere spiegato proprio con la sua particolare posizione.

Era il 7 maggio, alle 20 circa, quando all'improvviso si è verificato lo strano fenomeno del cielo rosso, brillante, con una tonalità straordinariamente vivida. Non sono passati molti minuti prima che gli abitanti caricassero online i video di quello strano fenomeno, che a memoria umana nessuno a Zhoushan ricorda nitidamente. Tantissime le superstizioni che si sono scatenate in Cina, dove è stato visto come un segno di un cattivo presagio imminente, ma anche dalle nostre parti. Basta fare un giro sui social per trovare post che richiamano la Bibbia e l'Apocalisse, ma anche ipotetici "messaggi della Madonna". In uno di questi, che riporta un presunto " messaggio di nostro Signore Gesù Cristo a Maria della Divina Misericordia dwl 5 giugno 2011 " si legge: " Le stelle si scontreranno con un tale impatto, che gli uomini confonderanno lo spettacolo che vedranno nel cielo con un evento catastrofico. Mentre queste comete si scioglieranno come in una fusione, ne risulterà un grande cielo rosso ed il Segno della Mia Croce sarà visto in tutto il mondo, da tutti ".

Al di là delle superstizioni e delle credenze popolari, il fenomeno che si è verificato a Zhoushan ha una spiegazione logica molto chiara sul perché il cielo si è tinto di rosso. Guardando i video che si trovano online, si nota come la colorazione non sia diffusa ma si concentri in una specifica area e tutto porta al fatto che la fonte luminosa responsabile si trovasse a terra, precisamente nel vicino porto del distretto di Putuo Pingyangpu. L'attività particolarmente intensa dei pescherecci della zona, combinata con una massiccia presenza di particelle nell'atmosfera, ha tinto il cielo di un intenso colore rosso a causa della rifrazione. Le luci di posizione delle imbarcazioni che si dedicano alla pesca delle acciughe in quell'area sono rosse, un colore che ha la lunghezza d'onda più ampia nello spettro del visibile. Per semplificare, quando accaduto a Zhoushan non è molto diverso da quanto accade quotidianamente al tramonto. Si definisce come fenomeno scattering di Rayleigh.