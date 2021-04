Cile, autorità distribuiscono contraccettivi "difettosi": centinaia di donne incinte

In Cile è polemica per gli anticoncezionali “ difettosi ” distribuiti dallo Stato alle cittadine. Le autorità, nei mesi scorsi, hanno infatti messo a disposizione delle donne cilene, per lo più studentesse e lavoratrici precarie, pillole anticoncezionali, reperibili all’interno degli ospedali pubblici. Il farmaco in questione è la Anulette CD, rivelatosi inefficace a prevenire le gravidanze, come dimostrato dalle centinaia di donne rimaste incinte nonostante avessero preso tale pillola. Le vittime di quel farmaco difettoso hanno così promosso una causa civile di risarcimento a carico delle autorità, accusate di avere truffato le cittadine.

Almeno 170 donne hanno denunciato di essere rimaste incinte malgrado gli anticoncezionali offerti dal governo. 111 di queste si sono quindi rivolte alla Corporazione nazionale dei consumatori del Cile (Conadecus), che ha presentato presso il tribunale civile di Santiago, il 28 marzo, una class action contro le autorità e contro i laboratori Silesia e Andromaco, che fabbricano la pillola incriminata. A detta dei ricorrenti, vi sarebbero state gravi negligenze nel confezionamento delle Anulette CD. Tra queste, la sostituzione di compresse attive con placebo, con conseguente interruzione del trattamento contraccettivo. Sia il governo sia le due aziende farmaceutiche hanno sì riconosciuto che la Anulette CD era difettosa, ma, al momento, escludono categoricamente qualsiasi risarcimento alle ricorrenti.