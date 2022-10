La Cina è entrata nel novero dei Paesi innovativi

Presso l’Istituto di Ottica dell’Accademia Cinese delle Scienze di Shanghai, i ricercatori manovrano il dispositivo Xihe (Xihe, la dea cinese del sole), che è attualmente il dispositivo laser con la potenza più alta al mondo. Situato nel Sichuan, il primo centro nazionale di supercalcolo può raggiungere una potenza aritmetica di 1017 calcoli al secondo, con prestazioni da mainframe che si collocano tra le prime 10 al mondo. Dieci anni fa, alla China Optics Valley a Wuhan, Hubei, c’era solo un piccolo laboratorio rupestre, ora è stato trasformato nella sede di molti laboratori chiave della Cina, dove vengono sviluppati i sensori inerziali spaziali più accurati del Paese. Nel Centro per la protezione della proprietà intellettuale della Cina (Shenzhen), ogni giorno lavorativo vengono espletate in media quasi 500 domande di brevetto. Le zone dimostrative, le basi e le imprese per l’innovazione indipendente della Cina si sono diffuse dalla costa sudorientale a tutte le province, regioni autonome e città del Paese.

Gli investimenti in R&S generano innovazione

L’investimento sociale della Cina in R&S è passato da 1,03 trilioni di RMB nel 2012 a 2,79 trilioni di RMB nel 2021, e l’intensità di R&S è aumentato dall’1,91% al 2,44% del PIL; la classifica dell’indice di innovazione globale è salita dal 34esimo al 12esimo posto nel mondo. Nell’ultimo decennio, la Cina ha attuato una strategia di sviluppo guidata dall’innovazione, ha aderito all’innovazione indipendente ed è entrata con successo nel novero dei paesi innovativi. La posizione e il ruolo della Cina nella mappa dell’innovazione globale sono cambiati, sia come importante protagonista dell’innovazione a livello internazionale sia come importante apportatrice di soluzioni congiunte ai problemi globali.

L’industria high-tech cinese ha visto un rapido sviluppo. Negli ultimi dieci anni, le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, i big data, la blockchain e le comunicazioni quantistiche hanno accelerato la loro applicazione, favorendo nuovi prodotti e nuovi modelli di business come i terminali intelligenti, la telemedicina e l’istruzione online. L’economia digitale cinese è la seconda più grande al mondo e anche la dimensione di industrie come il solare fotovoltaico, l’energia eolica, l’illuminazione dei semiconduttori e lo stoccaggio avanzato dell’energia è tra le prime al mondo. TV a schermo piatto, droni, smartphone e altri prodotti sono i favoriti del mercato internazionale; la ferrovia ad alta velocità, l’energia nucleare di terza generazione, il volo spaziale con equipaggio, il sistema della navigazione satellitare Beidou sono diventati i nuovi biglietti da visita del Paese.

Negli ultimi dieci anni, il reddito operativo delle industrie high-tech cinesi è raddoppiato, passando dai 9,95 trilioni di yuan del 2012 ai 19,91 trilioni di yuan del 2021. La percentuale di industrie manifatturiere ad alta tecnologia rispetto al totale del valore aggiunto delle imprese industriali al di sopra delle dimensioni designate è passata dal 9,4% nel 2012 al 15,1% nel 2021 e il numero di imprese manifatturiere high-tech al di sopra delle dimensioni designate è cresciuto da 24.600 nel 2012 a 41.400 nel 2021: si sono inoltre sviluppate numerose imprese leader, innovative e competitive a livello internazionale.

Lo sviluppo dell’industria tecnologica non può avvenire senza investimenti in R&S e infrastrutture. La Cina ha aumentato l’intensità di R&S nelle industrie ad alta tecnologia, passando dall’1,68% del 2012 al 2,67% del 2021. Negli ultimi dieci anni, la Cina ha costruito più di 40 importanti infrastrutture scientifiche e tecnologiche come l’Impianto di radiazione di sincrotrone di Shanghai e ha compiuto ogni sforzo per costruire i centri internazionali di innovazione scientifica e tecnologica a Pechino, Shanghai, Area della Grande Baia di Guangdong-Hong Kong-Macao e i centri scientifici nazionali completi a Huairou, Zhangjiang, Hefei e Area della Grande Baia di Guangdong-Hong Kong-Macao. I finanziamenti per la ricerca di base sono triplicati e il numero di domande internazionali per brevetti di invenzione nazionali è balzato al primo posto nel mondo; è stata costruita la più grande rete 5G del mondo e il numero di utenti Internet è arrivato a 1.032 miliardi nel 2021. La Cina è rimasta il più grande mercato al dettaglio online del mondo per nove anni consecutivi.

Lo sviluppo innovativo favorisce la cooperazione internazionale

Il rapido sviluppo dell’industria cinese della scienza e della tecnologia ha attirato anche una grande quantità di investimenti esteri: da gennaio a giugno 2022, l’uso effettivo di capitali esteri nell’industria high-tech è aumentato del 33,6% su base annua – di cui il 31,1% nell'industria manifatturiera ad alta tecnologia – e il settore dei servizi ad alta tecnologia è aumentato del 34,4%. Di fronte alla crescente domanda di cooperazione scientifica e tecnologica, la Cina ha mantenuto un atteggiamento aperto. La Cina ha attivato meccanismi di dialogo sull’innovazione con molti Paesi e condotto ricerche congiunte con oltre 50 paesi e regioni. Il piano di cooperazione per l’innovazione scientifica e tecnologica “Belt and Road” ha coinvolto più di 8.300 giovani scienziati stranieri a lavorare in Cina e sostiene la costruzione di 33 laboratori congiunti.

Cooperazione tra Italia e Cina nel campo della scienza e della tecnologia

Nel febbraio 2018, il primo satellite di prova cinese per il monitoraggio elettromagnetico, Zhangheng-1, è stato lanciato dal centro di lancio satellitare di Jiuquan ed è entrato nell’orbita prevista. Questo satellite, che può migliorare notevolmente il livello di monitoraggio e previsione dei terremoti in Cina, è dotato di un rivelatore italiano di particelle ad alta energia, che integra il rivelatore cinese con una rilevazione congiunta.

I risultati di un’indagine recentemente pubblicata tra le aziende dell’Ue in Cina mostrano che la maggior parte delle aziende europee in Cina trae vantaggio dalla R&S innovativa nella regione e vede ancora la Cina come una base promettente per la R&S innovativa. Non molto tempo fa, Philips, azienda olandese leader nel settore, ha aperto a Shenzhen il suo primo centro di innovazione nell’Area della Grande Baia, il suo terzo centro di R&S in Cina dopo Shanghai e Suzhou. Il responsabile dell’azienda ha dichiarato che la creazione di un centro di innovazione a Shenzhen permetterà di creare un effetto di innovazione su larga scala, di promuovere lo sbarco simultaneo di prodotti globali sul mercato cinese e di promuovere l'innovazione locale in Cina per dare un contributo al resto del mondo.

L’innovazione della Cina contribuisce allo sviluppo mondiale

La Cina è diventata un Paese innovativo, il che non solo promuove lo sviluppo di alta qualità dell’economia cinese, ma contribuisce anche allo sviluppo del resto del mondo, e al miglioramento della vita delle persone nei Paesi in via di sviluppo. Durante il periodo del 13esimo Piano quinquennale, le imprese cinesi hanno completato un fatturato cumulativo di 825,9 miliardi di dollari in progetti appaltati all’estero e una serie di progetti chiave sono andati avanti senza intoppi, migliorando efficacemente le infrastrutture di questi Paesi e fornendo un forte sostegno allo sviluppo economico e sociale locale. Per consentire alle popolazioni di tutti i Paesi di godere dei frutti della moderna tecnologia spaziale, le imprese cinesi hanno realizzato scambi e cooperazioni con molti Paesi aderenti all’iniziativa “Belt and Road”, tra cui l’esportazione di satelliti, la condivisione di dati, la creazione di strutture e la formazione di tecnologie. Ad oggi, i dati di decine di satelliti di navigazione BeiDou sono stati messi a disposizione del mondo e 120 Paesi utilizzano questo servizio di navigazione di livello mondiale.

In Arabia Saudita, un’impresa cinese ha investito 8,6 miliardi di dollari in una joint venture per la creazione di raffinerie, aiutando questo Paese a trasformarsi da paese esportatore di risorse a paese di lavorazione intensiva delle stesse. L’impresa cinese non solo ha costruito impianti, ma ha anche creato centri di formazione in Arabia Saudita, formando un totale di oltre 60.000 dipendenti sauditi, migliorando la capacità lavorativa dei giovani sauditi e aiutandoli a trovare un impiego, permettendo così che lo sviluppo del progetto soddisfacesse al contempo le esigenze del Paese.

Nel 14esimo Piano quinquennale adottato nel 2021, la Cina propone di aumentare nei prossimi cinque anni l’investimento medio annuo in R&S di oltre il 7%, di aumentare la percentuale che spesa per la ricerca di base occupa nella spesa totale in R&S a più dell’8% e di aumentare il valore aggiunto delle industrie strategiche emergenti a più del 17% del PIL. Si sta delineando un quadro di sviluppo dell’innovazione cinese previsto per i prossimi cinque anni.