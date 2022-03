"Relazioni con la Russia solide come roccia": la Cina vuole davvero mediare?

Altro che relazioni compromesse dall’inasprirsi del conflitto in Ucraina. L’amicizia tra Cina e Russia, a differenza di quanto si possa pensare, è " solida come una roccia ". Parola di Wang Yi, niente meno che ministro degli Esteri cinese.

Le relazioni tra Cina e Russia

Il signor Wang ha rilasciato importanti dichiarazioni a margine dei lavori annuali della sessione plenaria della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Ccppc), ovvero dell’organo consultivo del Parlamento. Il ministro ha affermato, o meglio assicurato, che la Cina è disposta ad avere un ruolo costruttivo nella crisi ucraina, lavorando spalla a spalla con la comunità internazionale. Allo stesso tempo, tuttavia, Wang ha spiegato che tra Russia e Cina esiste un’" amicizia duratura " e che i due Paesi contribuiscono a portare " pace e stabilità " nel mondo.

Il ministro ha inoltre chiarito tre caratteristiche di base del rapporto tra Cina e Russia, che si affida sulla " non alleanza ", sul " non confronto " e sul " non prendere di mira qualsiasi terza parte ". Certo è che l’asse Pechino-Mosca manterrà " il focus strategico " e continuerà ad approfondire " il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era ". A conferma della posizione del gigante asiatico, Wang ha puntato il dito sugli Stati Uniti, accusati di voler " stabilire una Nato" nella regione asiatica.

La posizione della Cina

Difficile, dunque, stabilire con certezza quale sia la posizione della Cina. Dal punto di vista geopolitico è indubbio che Pechino ambisca all’indebolimento politico del blocco occidentale a trazione statunitense. All contempo il gigante asiatico non ha però alcuna intenzione di vanificare i suoi contatti economici e commerciali con partner strategici. Pensiamo soltanto all’Unione europea, con la quale è ancora in ballo il CAI (Comprehensive Agreement on Investment), e ai Paesi dell’Europa dell’Est, regione interessata al conflitto ucraino ma inclusa nella Belt and Road Initiative.

È per questo, forse, che Xi Jinping ha manifestato preoccupazione per l’attuale situazione internazionale, senza tuttavia citare espressamente la guerra in Ucraina. " La situazione internazionale continua a subire profondi e complessi cambiamenti ", ha spiegato il presidente cinese. " La globalizzazione economica incontra correnti avverse e il gioco tra le grandi potenze diventa sempre più agguerrito e il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenti cambiamenti ", ha aggiunto Xi, sottolineando però che lo sviluppo cinese presenta ancora molte condizioni strategiche favorevoli.

No a una nuova Guerra Fredda

Cosa aspettarsi, dunque, dalla Cina? A sentire, di nuovo, il ministro Wang Yi, Pechino è disposta a continuare a svolgere un ruolo propositivo " nella promozione dei colloqui tra Russia e Ucraina ". L’esplicito obiettivo cinese consiste nel prevenire " crisi umanitarie su larga scala ". Ecco perché il governo cinese è favorevole ad attuare " le necessarie mediazioni " e a " partecipare alla mediazione internazionale ". Sia chiaro: senza vanificare l’amicizia con la Russia.