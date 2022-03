"Stop ai combattimenti". Ora la Cina si schiera: ecco cosa chiede Pechino

I tentennamenti. L'astensione alle Nazioni Unite sulla risoluzione dell'Assemblea generale che condannava l'aggressione russa all'Ucraina e chiedeva il ritiro delle truppe di Mosca. Lo scoop del New York Times sulla richiesta di posticipare l'attacco per poter celebrare senza intoppi le olimpiadi in casa propria. Oggi, a nove giorni dalle prime bombe cadute, la Cina prende per la prima volta posizione contro la guerra.

Lo fa durante una telefonata il ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi al segretario di Stato americano Anthony Blinken, che ha chiesto di potersi confrontarsi coll'omologo cinese. E Yi è stato chiaro: " I combattimenti si interrompano il prima possibile, tutelando le vite umane ed evitando crisi umanitarie su larga scala ". L'obiettivo, dunque, è individuato: la Cina incoraggia negoziati diretti, come riporta il Global Times, uno degli organi ufficiali del Partito comunista cinese. Che Russia e Ucraina tornino a parlarsi, insomma, con la fondamentale cooperazione della comunità internazionale per favorive un esito che interrompa l'aggressione russa. " Il negoziato potrebbe non andare liscio, ma la comunità deve continuare a cooperare e a sostenerlo ", ha continuato Wang.