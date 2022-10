CMG Europe lancia "Un nuovo viaggio": un programma speciale per esaminare le relazioni globali della Cina

Al 20° Congresso del PCC a Pechino, il segretario generale del Comitato Centrale del PCC Xi Jinping ha delineato quello che ha definito un "nuovo viaggio di ringiovanimento nazionale attraverso un percorso cinese di modernizzazione".



In questo programma speciale di un'ora, il China Media Group Europe esamina il passaggio della Cina da una crescita ad alta velocità a una crescita di alta qualità, la sua transizione ecologica e le opportunità reali che ha creato all'Europa per impegnarsi con una Cina ringiovanita e completamente modernizzata. La conduttrice Juliet Mann è affiancata dall'ambasciatore cinese nel Regno Unito, Zheng Zeguang, e da una serie di esperti provenienti da tutto il mondo per valutare esattamente come sarà questo nuovo viaggio e come influirà sulle relazioni con il Regno Unito e l'Europa.



In una conversazione esclusiva, CMG Europe scopre cosa significa in pratica l'idea che la Cina non può svilupparsi in modo isolato dal mondo e che il mondo ha bisogno della Cina per il suo sviluppo. Sua Eccellenza Zheng condivide anche il suo pensiero su come Cina ed Europa possano collaborare per affrontare i problemi globali. A Juliet Mann ha detto: "La Cina risponderà alle incertezze esterne con la propria certezza e inietterà energia positiva nello sviluppo mondiale con uno sviluppo di alta qualità e un'apertura di alto livello".



A New Journey passa poi a considerare i miracoli della rapida crescita economica e della stabilità sociale a lungo termine. Stephen Perry, presidente del 48 Group Club, dice a Juliet che nei prossimi 40 anni potremo aspettarci di vedere in Cina una trasformazione simile a quella che abbiamo visto negli ultimi 40 anni. David Fergusson, che ha curato quattro volumi del lavoro di Xi Jinping sulla governance della Cina, gli fa eco, sottolineando che la continuità di intenti è ciò che ha reso la Cina vincente. Marc Ostwald, Chief Economist e Global Strategist di ADM Investor Services International, sottolinea le riforme di modernizzazione ora necessarie per facilitare la crescita della Cina verso un'economia da 20.000 miliardi di dollari, mentre Wang Huiyao, fondatore e presidente del Center for China and Globalization, celebra l'economia ibrida che la Cina è stata in grado di creare attraverso ampie riforme come elemento centrale del successo cinese.



La parte finale del programma speciale di CMG Europe prende in considerazione la rivoluzione verde della Cina. L'autore ed esperto in economia Tim Clissold sottolinea che la Cina sta guidando il mondo in termini di transizione verso l'energia rinnovabile e le auto elettriche, un pensiero a cui fa eco il dottor Christoph Nedopil, direttore del Green Finance & Development Center presso la Fanhai International School of Finance. Yin Zhiguang, professore presso la Scuola di Relazioni Internazionali e Affari Pubblici dell'Università di Fudan, spiega a Juliet come la visione cinese di un mondo verde comporti in realtà una visione molto più ampia per un ordine mondiale più equo e accessibile. Stephen Lynch, direttore generale della Camera di commercio britannica a Pechino, spiega come una Cina più verde rappresenti un'incredibile opportunità per le imprese britanniche ed europee di collaborare con le loro controparti cinesi.



Sintonizzatevi dalle 16GMT del 31 ottobre 2022 su CGTN, YouTube, Facebook e Dailymotion per guardare lo spettacolo speciale e per vedere tutte le storie e i video su https://www.cgtn.com/europe.