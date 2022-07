"Colpiti dai russi 17.300 obiettivi civili" | La diretta della guerra

Anche i numeri in una guerra come quella in Ucraina appaiono importanti. Forse anche per questo il governo di Kiev ha stilato una rendicontazione di quelli che dovrebbero essere gli attacchi compiuti da parte di Mosca contro obiettivi civili. "Recentemente - ha dichiarato ai media locali il vice ministro dell'Interno, Yevhen Yenin - abbiamo assistito ad attacchi contro obiettivi civili. Ho chiesto specificamente un rapporto riassuntivo su quanti missili russi hanno colpito obiettivi militari e quanti hanno colpito obiettivi civili. Per fare un confronto: dall'aggressione, ci sono stati 17.314 attacchi su obiettivi civili e poco più di 300 su obiettivi militari". Un atto di accusa contro il Cremlino. I numeri mostrati da Kiev potrebbero ovviamente risentire della volontà ucraina di aumentare la pressione sull'occidente per avere più armi. La cifra fornita pone però l'accento sulla vulnerabilità dei civili nel conflitto. Da parte di Mosca si è sempre detto, al contrario, che in Ucraina sono stati colpiti quasi sempre obiettivi militari e che i raid sui civili sono figli di meri errori o di circostanze non previste.

Ad ogni modo, la guerra sui numeri e sulle diverse posizioni tenute in merito tra le due parti, dimostra forse quello che è l'unico dato oggettivamente incontrovertibile. E cioè che si è molto distanti da ogni tregua e da ogni dialogo diretto. La guerra sta andando avanti in tutti i vari fronti aperti sul campo. Tanto nel Dobass, dove i russi avanzano gradatamente dopo la conquista di Severodonetsk e Lysychansk, quanto nel sud, dove lì invece sono gli ucraini a provare una controffensiva al momento però molto limitata. Sul fronte politico, si cerca di capire quanto di vero possa esserci sulle annunciate intese relative all'export del grano ucraino. Per il resto, le dichiarazioni di entrambe le parti non fanno presagire svolte significative.

La diretta:

Ore 8:02 | Nuovi raid su Mykolaiv

Nella notte nuove esplosioni hanno coinvolto la città di Mykolaiv. Lo hanno reso noto le autorità locali e fonti del comando sud dell'esercito ucraino. Colpiti diversi obiettivi, la regione appare da ieri particolarmente nel mirino dei missili russi.

Ore 7:51 | Kiev: "Sono 17.314 gli attacchi russi sugli obiettivi civili"

"Recentemente abbiamo assistito ad attacchi contro obiettivi civili. Ho chiesto specificamente un rapporto riassuntivo su quanti missili russi hanno colpito obiettivi militari e quanti hanno colpito obiettivi civili. Per fare un confronto: dall'aggressione, ci sono stati 17.314 attacchi su obiettivi civili e poco più di 300 su obiettivi militari". Lo ha dichiarato ai media locali il vice ministro dell'Interno ucraino, Yevhen Yenin.

Ore 6:30 | Si scava ancora a Vinnytsia

Sono 23 le vittime del raid che ieri mattina ha colpito Vinnytsia, città dell'Ucraina centrale. I rispersi però potrebbero essere nell'ordine di 45 persone. I soccorritori, così come dichiarato dalle autorità locali, sono a lavoro e si scava per trovare eventuali superstiti.