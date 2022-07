"Vuole il trasferimento": la mossa di Ghislaine Maxwell per ridurre la pena

È stata condannata a 20 anni di prigione, la dama nera dell’alta società internazionale, Ghislaine Maxwell. Ma i suoi legali hanno reso noto che la complice di Jeffrey Epstein ha intenzione di chiedere il trasferimento in un carcere del suo Paese natio, il Regno Unito.

Il 29 giugno la Maxwell è stataper sei capi d’accusa, tra i quali adescamento di minore,di minore e abusi. Una fonte ha rivelato all’Express che l’ereditiera ricorrerà in appello contro la sentenza, ma se perderà, farà richiesta di scontare gli anni restanti in Gran Bretagna, dove in alcuni casi, dopo aver scontato metà della pena in prigione, viene concesso un permesso speciale per terminare la sentenza fuori. Nel caso specifico di Ghislaine Maxwell, dopo 3 anni trascorsi nella prigione di New York in cui è rinchiusa, la pena potrebbe ridursi addirittura a 7 anni.

" Sono già stati fatti dei calcoli per decidere dove Ghislaine dovrà scontare gli ultimi anni di prigione” , ha affermato l'insider, che prosegue: “ E l’opzione migliore per uscire quanto prima è rientrare in Gran Bretagna”. Non ha perso tempo, a trovare un escamotage, la 60enne figlia del barone dell'editoria Robert Maxwell, che le donne abusate dipingono come una virago senza scrupoli pur di rendere felice Epstein.