Caso Epstein, Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni di carcere

Nell'affair Epstein, la condanna, alla fine, è arrivata anche Ghislaine Maxwell. L'ex socialite dovrà scontare 20 anni di carcere, il massimo previsto dalle linee guida della giustizia americana. a deciderlo è stato il giudice di New York, Alison Nathan, a distanza di sei mesi dalla decisione di una giuria che l'ha ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato minorenni affinché fossero sessualmente abusate dal Jeffrey Epstein tra il 1994 e il 20014. Il finanziere e la socialite sono stati a lungo fidanzati e l'uomo si è suicidato in cella mentre attendeva un processo per la stessa vicenda.

" È il più grande rammarico della mia vita aver conosciuto Epstein ", ha detto la Maxwell prima della lettura della sentenza, attesa con grande fermento da tutti i media americani. Ghislaine Maxwell ha definito Jeffrey Epstein come un " uomo manipolatore, furbo e padrone di sé " che ha ingannato tutte le persone presenti nella sua orbita, e si è detta " dispiaciuta " per il dolore che le sue vittime hanno subito. Un punto fermo è stato posto in una delle vicende giudiziarie che hanno maggiormente attirato l'attenzione dei media americani negli ultimi anni. A inchiodare Ghislaine Maxwell sono state due ragazze, le grandi accusatrici di questo processo, presenti in aula al momento della lettura della sentenza.

L'accusa aveva chiesto una condanna tra i 30 e i 55 anni, denunciando la sua condotta " scandalosamente predatoria ", con uno " spietato disprezzo per gli altri esseri umani ". Ghislaine Maxwell viene definita dai pubblici ministeri come una " criminale calcolatrice, sofisticata e pericolosa che predava ragazzine vulnerabili e le istruiva per gli abusi sessuali ". Una ricostruzione ovviamente respinta dalla difesa, che aveva invece chiesto una condanna inferiore ai 20 anni per la donna, costretta a presentarsi in tribunale con la tuta blu del penitenziario e le catene alle caviglie, così come prevede la legge americana.