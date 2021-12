Parla una vittima di Epstein: "Ghislaine Maxwell mi molestò quando avevo 16 anni"

Si è conclusa anche l’ultima testimonianza delle quattro vittime di Jeffrey Epstein al processo contro la sua complice, Ghislaine Maxwell. Le donne hanno accusato la dama dell'alta società di aver partecipato agli abusi nei loro confronti e di averle adescate quando erano minorenni.

Nella giornata di venerdì è stato il turno di Annie Farmer, unica vittima a non aver testimoniato sotto pseudonimo. La 42enne americana ha raccontato di aver accettato un invito a passare un weekend nel ranch di Jeffrey Epstein in New Mexico nel 1996, dove avrebbe potuto "migliorare le sue abilità artistiche". Ma una volta arrivata nel lussuoso ranch Annie si rese conto che l’intento della coppia Epstein-Maxwell era molto lontano dall’aiutarla con i suoi studi. Fu Maria, la sorella, a presentarla al magnate, il quale, durante il loro primo incontro nella sua dimora newyorchese, le propose di finanziare i suoi studi.

Quel giorno, si legge su Cbs News, il magnate si presentò ad Annie come “ una persona semplice e amichevole ”. Ma la vera natura del finanziere pedofilo si rivelò durante una serata al cinema a New York. " Mi sembrò così strano. Lui iniziò ad accarezzarmi un braccio, poi un piede. Fu una cosa bizzara”, ha raccontato al giudice la donna, la ha proseguito a raccontare che Epstein la invitò a trascorrere il fine settimana con lui e Ghislaine allo Zorro Ranch in New Mexico.

Visto ciò che accadde al cinema, Annie accettò l’invito poco convinta, ma partì lo stesso forte del fatto che la Maxwell sarebbe stata presente. La coppia la portò dapprima a fare shopping, poi a vedere un film, infine una volta rientrati al ranch, la Maxwell le fece vedere come massaggiare i piedi di Epstein, e “ insistette per farmi un massaggio e mi disse di spogliarmi” . La donna ha inoltre raccontato in tribunale che la Maxwell le massaggiò i seni, facendola sentire terribilmente a disagio. Ma non è tutto, una mattina l’allora sedicenne si ritrovò il finanziere nel letto, con la scusa di volerla “ coccolare ”.

Il racconto di Annie Farmer si aggiunge a quelli delle altre vittime, che negli anni hanno rivelato lo stesso modus operandi della diabolica coppia. Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein adescavano giovani minorenni, cercando di “normalizzare” dei veri e propri abusi sessuali. La figlia del barone dell’editoria Robert Maxwell è stata arrestata a luglio 2019 con l’accusa di complicità nel traffico di minori e per aver adescato e abusato di giovani minorenni con il suo “compagno di merende”, Jeffrey Epstein. La donna ha negato ogni accusa e i suoi legali hanno affermato che la loro assistita è solo “ un capro espiatorio” dei crimini commessi da Epstein, morto nel 2019.