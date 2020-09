La rabbia dei cittadini contro il principe Andrea: "Volava coi nostri soldi"

La furia dei contribuenti si è abbattuta sul principe Andrea di York. Lungi dall’essere benvoluto dai cittadini britannici a causa dei rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein, il duca avrebbe speso 16.000 sterline dei contribuenti per recarsi in Irlanda ad un evento di golf lo scorso anno. Per partecipare all’Open Championship, il Daily Mirror riferisce che Andrea ha volato su un jet privato da Farnborough a Portrush, sebbene da Londra ci fossero ben 13 voli giornalieri per Belfast.

L’accaduto è stato rivelato dal report annuale che si occupa di quantificare l’ammontare delle spese della famiglia reale. Un portavoce di palazzo ha così commentato: “ il principe era in visita in qualità di patron dell’evento. Gli spostamenti in quel caso non gli permettevano di volare con voli di linea” . Ma i cittadini inglesi non sono per nulla d’accordo, e molti hanno affidato ai social il loro sdegno per la spesa eccessiva del duca. Il noto presentatore Piers Morgan ha postato un tweet al vetriolo contro il principe, aggiungendo che il fatto è accaduto 3 settimane dopo l’arresto di Jeffrey Epstein, definendo l’accaduto un abuso e una mancanza di buon gusto, visti i suoi legami con il defunto milionario.

“Scusate, ma che cavolo. I cittadini britannici hanno pagato 15,848 per il volo del principe Andrea per Portrush, per gli Open di golf, tre settimane dopo che il suo amico pedofilo, Jeffrey Epstein, veniva arrestato per traffico di minori. È un disgustoso abuso dei nostri soldi” , ha commentato Morgan.

Sorry, WTF?

British taxpayers paid £15,848 for Prince Andrew to fly by private jet to watch the Open golf championship in Portrush last year three weeks after his billionaire paedophile mate Jeffrey Epstein was arrested for sex trafficking minors.

A disgusting abuse of our money. pic.twitter.com/IqBMjGimV2 — Piers Morgan (@piersmorgan) September 25, 2020

Il principe Andrea è stato accusato da una delle vittime sessuali di Jeffrey Epstein di aver avuto rapporti intimi con lei all’età di 17 anni. Virginia Giuffre sostiene di essere stata svenduta nel 2000 al duca come “schiava del sesso ” dal magnate e la sua complice, Ghislaine Maxwell. Arrestata a luglio 2020 con le gravi accuse di cospirazione nel traffico di minori e adescamento ed abuso di minorenni, la Maxwell si trova nel carcere di Brooklyn in attesa del processo, che si terrà nel 2021. Sono molti i frequentatori dei festini hard a tremare, ora che la dark lady è in carcere.