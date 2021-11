"Alla Cop26 col jet privato": bufera su Ursula von der Leyen

Arrivare alla Cop26 a bordo di un jet privato non è esattamente il massimo della coerenza e dell'immagine se si parla di cambiamenti climatici. Ne se qualcosa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al centro delle polemiche in queste ore per essere atterrata a Glasgow con un volo charter pagato dai contribuenti europei. Cosa peggiore, non sarebbe un comportamento isolato: come riporta l'Agi, che cita a sua volta il Telegraph, von der Leyen avrebbe usato il jet privato 18 volte su 34 viaggi ufficiali fatti finora, di cui uno tra Vienna e Bratislava per una distanza, tra il decollo e l'atterraggio, di appena 50 chilometri. Una distanza che avrebbe potuto tranquillamente percorrere in treno, inquinando decisamente meno e con uno spreco di risorse inferiore.

La replica del portavoce: "La presidente usa il treno ogni volta che può"

Nel 2020, la presidente della Commissione Ue ha preso un jet da Bruxelles a Londra per i negoziati commerciali della Brexit. Il ritorno l'ha fatto con l'Eurostar. In un'altra occasione, in compagnia di un gruppo di commissari europei, ha volato su un jet privato da Bruxelles a Strasburgo, sede del Parlamento europeo. Nel suo tour per il Recovery fund ha preso il solito jet privato per un viaggio tra Lisbona e Madrid - circa 540 chilometri - prima di volare ad Atene. " L'utilizzo dei voli per la Commissione europea avviene solo quando i vari impegni non permettono l'utilizzo di un altro mezzo di trasporto " ha replicato Eric Mamer, il portavoce della presidente della Commissione europea in merito alle polemiche di queste ore. " I voli non li usiamo con leggerezza e la presidente usa il treno ogni volta che può. Ad esempio, per la prima plenaria in presenza post-Covid a Strasburgo la presidente si è recata, con tutto lo staff, in treno ", ha spiegato. " Inoltre, il jet utilizzato per Glasgow per la Cop26 era a biocarburante ", ha precisato Mamer.

Polemiche su von der Leyen

A dirla tutta, non è la prima volta che l'ex ministro tedesco inciampa in polemiche sull'uso di jet privati. La commissione europea, sotto la sua guida - era la fine del 2019 - aveva aumentato di 3,5 milioni di euro l'importo che poteva essere speso nel nuovo contratto per i voli "air taxi". L'importo massimo di 10,71 milioni di euro per il contratto, rappresentava un aumento del 50% sul valore originale di 7,14 milioni di euro. Anche in quell'occasione il portavoce della Commissione europea, in merito alle osservazioni poste fra gli altri da Politico, replicò che i jet privati ​​vengono noleggiati solo quando non ci sono altre opzioni, sottolineando che le spese di viaggio del presidente sono pubblicate regolarmente.