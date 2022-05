Kim non si ferma: lanciato un altro missile

La Corea del Nord l'ha rifatto: un altro missile è stato lanciato in direzione del Mar di Giappone e molto probabilmente proviene direttamente da un sottomarino. Lo hanno reso noto le forze armate della Corea del Sud anche se non è stata ancora specificata quale fosse l'esatta traiettoria. Questo lancio è l'ennesimo dopo sole 72 ore da quello di un altro missile e crea sempre più preoccupazione perché questa tipologia di test va avanti ormai senza sosta da molte settimane. Ad oggi, infatti, sarebbero già 15 i lanci di missili balistici da inizio anno: il timore sempre più forte è che Pyongyang possa fare la stessa cosa anche con alcune testate nucleari.

Il lancio di mercoledì

Poche ore prima, gli Stati Uniti avevano messo in guardia sul fatto che Kim Jong-un riprendesse a fare test nucleari. " I nostri militari hanno rilevato intorno alle 14.07 (ora locale) che un missile balistico a corto raggio, presumibilmente un Slbm, è stato lanciato dal mare al largo di Sinpo, South Hamgyong ", ha scritto in una nota lo Stato Maggiore dell'esercito della Corea del Sud. La guardia costiera giapponese, sottolineando le informazioni del proprio ministero della Difesa, ha sottolineato come fosse molto valida l'ipotesi del "missile balistico" e ha avvertito le navi presenti nell'area di prestare " la massima attenzione ". Come ci siamo occupati su InsideOver, cronologicamente, nella giornata ci mercoledì era stato lanciato il 14esimo missile dall'inizio del 2022. Secondo quanto trapelato dal Comando congiunto sudcoreano, il missile avrebbe percorso ben 470 chilometri sorvolando il Mar del Giappone ad un'altezza dal suolo di ben 780 chilometri. I particolari dell'operazione li ha forniti Tokyo aggiungendo che questo missile aveva una velocità " undici volte superiore al muro del suono (Mach 11) ".

Quali sono i reali pericoli

Kim Jong-un potrebbe avere due obiettivi per continuare a "provocare", di continuo, soprattutto gli Stati Uniti: da un lato migliorare i programmi relativi ai missili con una sempre crescente escalation, dall'altro fare pressioni su Washington per le trattative che riguardano il nucleare. Come abbiamo detto prima, non è campata in aria l'ipotesi che il prossimo test riguardi proprio una testata nucleare, e questo diventa motivo di preoccupazione non soltanto per l'area geografica ma per il mondo intero.

Gli avvertimenti di Kim