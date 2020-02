Coronavirus, azienda Usa produce il primo vaccino sperimentale

Moderna ha prodotto quello che potrebbe essere il primo vaccino contro il Coronavirus. La società farmaceutica di Cambridge - nel Massachusetts e quotata sul mercato newyorchese del Nasdaq (Mrna) - grazie alla collaborazione con il Niad (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) americano e il Centro di ricerca sui vaccini (Vrc) ha potuto diramare l'annuncio nella notte, a mercati chiusi: sede principale l'impianto di Norwood, che si trova a circa 40 chilometri a sud di Boston. E la novità sostanziale è che sarebbe pronto per essere testato sull'uomo. Moderna ha provveduto a inviare alcune fiale di vaccino al National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Nih) di Bethesda, nel Maryland.

Questa potrebbe rappresentare la svolta? Una speranza per i pazienti cinesi e italiani contagiati nelle ultime ore? Ciò che al momento risulta evidente è il fatto che per la somministrazione su larga scala bisognerà attendere: i tempi non saranno affatto brevi. Ma parallelamente i passi in avanti proseguono a ritmi notevolmente spediti.

La sperimentazione

La sperimentazione clinica dovrebbe iniziare entro la fine di aprile: si baserà su circa 20-25 pazienti sani, sui quali bisognerà verificare se le due dosi del vaccino sono sicure e se inducono una risposta immunitaria che potrebbe proteggere dalle infezioni. Tra luglio e agosto potrebbero arrivare addirittura i risultati iniziali del test in questione; un vaccino comunque potrebbe essere in commercio non prima del 2021.

Anthony Fauci, l'immunologo a capo del Nih, ha fatto sapere che non è da escludere che durante i mesi più caldi la diffusione del Covid-19 possa diminuire. Tuttavia nel corso del prossimo inverno potrebbe tornare protentemente protagonista diventando un virus stagionale a tutti gli effetti come l'influenza, rendendo così utile il vaccino.