Coronavirus, coppia di taiwanesi positivi dopo viaggio in Italia

Dopo il caso dei due cinesi contagiati dal nuovo coronavirus e ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma e l'annuncio del primo caso di italiano infettato dal 2019-n-Cov (si tratta di uno dei 56 connazionali rientrati da Wuhan), sul fronte sanitario arrivano per l'Italia altre notizie da prendere in seria considerazione.

Secondo quanto riferisce l'agenzia taiwanese Focus Taiwan Cna, altri tre cittadini dell'isola sono risultati positivi al coronavirus. Due di questi, marito e moglie, prima di rientrare in patria sono stati in Italia via Hong Kong per una vacanza assieme ad altri due membri della famiglia. Lo ha dichiarato il ministro della salute taiwanese, Chen Shih Chung, che ha poi sottolineato come la coppia sia transitata dall'ex colonia britannica lo scorso 22 gennaio per poi fare rientro a Taiwan il primo giorno di febbraio.

Dopo il loro viaggio di ritorno, i due hanno sviluppato la febbre e per questo hanno cercato assistenza medica. I test hanno dimostrato che avevano contratto il 2019-n-Cov e per questo sono stati messi in quarantena. Stando a quanto riportato dal Central Epidemic Command Center (Ceec), gli altri due membri della famiglia non hanno fin qui mostrato sintomi di malattia.

Quel viaggio in Italia

Qui arriviamo all'Italia, perché il ministro della sanità taiwanese ha ipotizzato che i due potrebbero aver contratto il virus sul volo Hong Kong-Italia. “ Dopo consultazioni con esperti – ha spiegato il signor Chen - siamo giunti alla conclusione che il luogo più probabile di infezione possa essere a bordo dell'aeromobile da Hong Kong all'Europa, dove la coppia si è trovata a stare in uno spazio limitato per molto tempo ”.

In altre parole, la coppia di taiwanesi sarebbe stata infettata a bordo del volo di collegamento tra Hong Kong e l'Italia. Una volta arrivati nel nostro Paese, i due hanno fatto regolarmente la loro vacanza, riscontrando tuttavia i primi lievi sintomi della malattia a cavallo tra il 26 e il 28 gennaio. Tre giorni dopo il loro rientro a Taiwan, il 4 febbraio, marito e moglie sono stati ricoverati per coronavirus. Quale percorso hanno fatto e quali città hanno visitato? Al momento non ci sono ulteriori informazioni a riguardo.

Ricordiamo che in Cina, al momento, ci sono 31.202 casi confermati e 638 morti accertate. A Taiwan 16 pazienti sono stati contagiati dal coronavirus; 11 di loro sono stati infettati in seguito a un viaggio in Cina, due di loro – la coppia citata – sono stati invece infettati al di fuori della Cina. I dati sono tuttavia soggetti a repentini cambiamenti, ora dopo ora.