Coronavirus, immagini drammatiche da New York

Dagli Stati Uniti arrivano immagini devastanti, simili a quelle che in Italia abbiamo visto a Bergamo e in altre località tragicamente colpite dalla pandemia da Covid-19. Da New York, come riporta Dagospia, giungono infatti le foto dei defunti disposti in un camion refrigeranti e dei corpi portati via dagli ospedali. In un video, ripreso da un passante, si vedono i corpi caricati su un veicolo, mentre un infermiere ha condiviso l’immagine di alcuni cadaveri posizionati all’interno di un camion frigo. Straziante.

Gli ospedali di New York City hanno allestito obitori improvvisati al di fuori delle loro strutture: l'ultima volta che New York ha dispiegato una flotta di obitori improvvisati fuori dagli ospedali, sottolinea il Daily Mail, è stato a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. I numeri di morti e contagiati nella Grande Mela, la città americana più colpita dal Covid-19, sono in drammatica crescita: domenica 98 persone sono morte nel giro di sette ore. Il Queens è il quartier più colpito con 10.373 persone positive al coronavirus: seguono Brooklyn con 8.451, il Bronx con 6.145, Manhattan con 5.438 e Staten Island con 1.866 positivi. Secondo i funzionari locali, da quando l'epidemia ha raggiunto le coste americane, oltre 1.000 residenti nello Stato di New York sono morti per via del virus, mentre i casi confermati in tutto lo stato sono ormai più di 65mila, in costante crescita. " I numeri sono sbalorditivi ", ha sottolineato il sindaco di New York Bill de Blasio domenica sera. " Non abbiamo mai ricevuto così tante chiamate d'emergenza ".