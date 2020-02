Coronavirus, l'Oms: "Preoccupati per aumento dei casi in Italia"

L'aumento dei casi di nuovo coronavirus in Italia preoccupa anche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ma, avverte, " per il momento non vedamo necessità di cambiare definizione ", innalzando il grado di diffusione da epidemia a pandemia. A renderlo noto è stato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso delle comunicazioni quotidiane in merito al Covid-19.

" Gli improvvisi aumenti di casi in Italia, nella Repubblica islamica dell'Iran e nella Repubblica di Corea sono profondamente preoccupanti ", ha dichiarato, sottolineando anche la " speculazione sul fatto che questo aumento possa indicare che l'epidemia diventi pandemia ". E specifica: " Capiamo perché ci chiedete questo. Ma per il momento non vediamo necessità di cambiare definizione ". Poi, il direttore dell'Organizzazione spiega le decisioni legate all'uso di termini specifici: " Come sapete - ha ricordato - l'Oms ha già dichiarato Covid-19 un'emergenza sanitaria di interesse internazionale. La decisione di usare il termine pandemia è basata su una valutazione in corso che si basa sull'analisi della diffusione e della severità del virus e sull'impatto che ha su tutta la società. Per il momento non stiamo vedendo una diffusione ". Nonostante questo, il nuovo coronavirus, " potrebbe comunque sicuramente avere un potenziale pandemico ".

Stando ai dati attuali, però, il Covid-19 ha un tasso di mortalità " tra il 2%-4% a Wuhan, in Cina e lo 0,7% fuori Wuhan ". Inoltre, dalle indagini dell'equipe medica dell'Oms, inviata a Wuhan, centro cinese da cui è partita l'epidemia, è emerso che " l'epidemia Covid-19 ha raggiunto il picco tra il 23 gennaio e il 2 febbraio e da allora è in costante calo ". Inoltre, i medici " hanno scoperto che non vi sono stati cambiamenti significativi nel Dna del coronavirus ". Per chi contrae la malattia in modo lieve, " il tempo di recupero è di circa due settimane, mentre le persone con malattia grave o critica guariscono entro 3-6 settimane ".