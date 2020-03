Coronavirus, a Pechino test per diagnosi pronto in 15 minuti

Da ieri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha definito la diffusione del coronavirus una "situazione pandemica". Ma mentre s'impenna la curva dei contagi in tutto il mondo, coinvolgendo circa 70mila persone a livello globale ( qu i la mappa interattiva con le stime aggiornate in tempo reale), gruppi di ricercatori si adoperano alacremente per trovare l'antidoto al virus. E i risultati ottenuti sinora sono più che incoraggianti.

Così, se da Napoli giunge la somministrazione sperimentale del farmaco Tocilizumab ai pazienti affetti da polmonite interstiziale acuta, a Pechino si sviluppano strumenti diagnostici in grado di rilevare la positività al Covid-19 in tempi record. Stando a quanto riferisce l'agenzia stampa https://www.agenzianova.com/ , un gruppo di scienziati cinesi avrebbe già approntato un test rapido in grado di diagnosticare il coronavirus in soli 15 minuti isolando gli anticorpi di contrasto alla malattia da una goccia di sangue prelevata sulla punta delle dita. Una rivoluzione che, se messa a protocollo internazionale, ridurrebbe di gran lunga i tempi di attesa per il responso.

Dunque, una task force guidata dal notorio pneumologo cinese Zhou Nanshan, agli onori delle cronache per le brillanti intuizioni durante l'epidemia Sars del 2003, ha affermato che il test degli anticorpi mira ad offrire un metodo accurato per identificare rapidamente i pazienti infetti e i portatori asintomatici del nuovo virus. Il gruppo di ricercatori ha condotto studi clinici approfonditi in otto presidi sanitari del paese, analisi che hanno comprovato l'attendibilità e l'efficacia del nuovo approccio. Rispetto al tampone faringeo - test Rt-Pcr dell'acido nucleico - che impiega approssimativamente 3/4 ore per evidenziare la positività al Covid-19, il kit sperimentale riesce a rilevare il gli anticorpi di contrasto al virus entro 15 minuti e con una sensibilità complessiva dell'88,6 per cento e una specificità del 90,63 per cento.

In aggiunta a quanto riscontrato, il team ha scoperto che li risultato della diagnosi clinica ottenuta dal prelevamento congiunto di sangue dalle dita, dal siero e dal plasma del sangue venoso mostrano una notevole coerenza di rilevazione, questo significa che, in futuro, ci sarà un metodo di prova più conveniente in grado di testare solo il sangue di un paziente sospetto. Il nuovo strumento potrebbe rilevarsi determinate nella diagnosi clinica e nello screening tempestivo dei vettori Sars-CoV-2, sintomatici o asintomatici, in un momento in cui la Cina si appresta ad uscire dal tunnel oscuro della pandemia. Una scoperta che potrebbe invertire il trend negativo dei contagi in questi giorni di drammatica apprensione per tutti.