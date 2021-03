Corte suprema indiana: giudice suggerisce a imputato per stupro di "sposare la vittima"

In India è bufera sul presidente della Corte suprema nazionale, poiché, nel corso di un’udienza, ha suggerito a un soggetto imputato per stupro di sposare la sua vittima minorenne, per evitare così il carcere. Il magistrato in questione si chiama Sharad Arvind Bobde e, con quella sua iniziativa, si è attirato le ire delle associazioni femministe indiane, che ne chiedono le dimissioni immediate. Anche il predecessore di Bobde alla guida della Corte suprema, ossia il giudice Ranjan Gogoi, è stato bersagliato di critiche da parte del movimento #MeToo, essendo stato accusato di aggressione sessuale da un'ex dipendente. La violenza sulle donne è un problema molto grave nel Paese asiatico, dove, secondo dati ufficiali, nel 2019 sono stati accertati in media 87 stupri al giorno e le aggressioni ai danni delle donne aumentano di circa il 7% ogni anno, con uno stupro denunciato ogni 15 minuti.

Relativamente alle polemiche sul giudice Bobde, questi stava ultimamente trattando un fascicolo penale in cui risultava indagato per stupro un funzionario tecnico del governo indiano. Durante l'esame della richiesta di liberazione dell’imputato su cauzione, il magistrato avrebbe quindi consigliato allo stesso tecnico di sposare la giovane studentessa vittima della violenza sessuale. Facendo così, il presunto colpevole sarebbe riuscito, secondo Bobde, a non finire in carcere e a conservare il posto di lavoro. La scoperta della proposta fatta dal giudice all’indagato ha subito scatenato proteste su proteste, con il lancio di una petizione per la rimozione del magistrato dalla Corte suprema.