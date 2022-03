"Può definire la parola donna?". Bufera sulla giudice candidata di Biden

Duro scontro fra democratici e repubblicani in Senato nelle audizioni di conferma della giudice della Corte Suprema Ketanji Brown Jackson. La giudice afroamericana nominata dal Presidente Usa Jode Biden, secondo quanto riportato da Fox News, si sarebbe rifiutata di definire la parola "donna" in ossequio all'ideologia transgender e woke che anima gli ultra-progressisti americani. La diatriba è nata quando la senatrice repubblicana Marsha Blackburn ha chiesto alla giudice di Biden se fosse o meno d'accordo sull'insegnare nelle scuole la teoria del gender e spiegare agli studenti che i bambini " possono scegliere il loro genere ". Un riferimento alla Georgetown Day School e al suo consiglio scolastico, di cui è membro la nuova giudice della Corte Suprema. A quel punto la senatrice Marsha Blackburn ha chiesto alla giudce 51enne se fosse d'accordo o meno con il defunto giudice Ginsburg sul fatto che persistono differenze fisiche tra uomini e donne, e che il sesso biologico rimane predominante sul genere, ma Brown Jackson si è più volte rifiutata di rispondere, innescando un acceso dibattito.

Il giudice scelto da Biden per la Corte Suprema

"Può fornirci una definizione per la parola donna? '", ha chiesto la senatrice. " Posso fornire una definizione? No ", ha risposto Jackson. " Non posso. " " Non può? " ha insistito Blackburn. " Non in questo contesto, non sono un biologo ", ha risposto la giudice. " Crede che il significato della parola donna sia così poco chiaro e controverso da non potermi dare una definizione? " ha osservato la senatrice Gop. " Senatrice, nel mio lavoro di giudice, quello che faccio è affrontare le controversie. Se c'è una controversia su una definizione, le persone propongono degli argomenti e io decido in basse alla legge ", ha replicato Jackson. Proprio la scorsa settimana, ha ricordato la senatrice repubblicana, " un'intera generazione di ragazze ha visto le nostre istituzioni finanziate dai contribuenti permettere a un uomo biologico di competere contro una donna biologica nei campionati di nuoto femminile della Ncaa ", ha infine aggiunto la senatrice, riferendosi al controverso caso della nuotatrice transgender Lia Thomas. Lo scambio è finito sui social, dando vita a un dibattito anche sul web. È così difficile definire cosa sia una "donna"? Per gli ultra-progressisti, sì.

