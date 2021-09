Troppo sexy per il #MeToo: la Disney ridisegna Jessica Rabbit

Avrebbe mai potuto sopravvivere così' com'era un personaggio colorito e carismartico come Jessica Rabbit, la donna più sexy dei cartoon, nella - noiosissima - epoca del #MeToo e del politicamente corretto imperante? Certo che no. Alla Car Toon Flip di Roger Rabbit, l'attrazione che ha debuttato a Disneyland nel 1994, sta cambiando tutto: inizialmente descritta sul sito web di Disneyland come una " corsa attraverso Toontown alla ricerca di Jessica Rabbit ", vedeva la signora Rabbit intrappolata nel bagaglialio dell'auto in attesa di essere salvata. La corsa, basata sul film del 1988 "Chi ha incastrato Roger Rabbit", consente ai passeggeri di salire sui taxi per un viaggio vorticoso ripercorrendo i momenti principali della trama del film. Ma l'immagine di una donna sexy e indifesa che deve essere salvata dall'uomo non è più al passo coi tempi, e la Disney ha deciso di apportare una modifica sostanziale, rimuovendo Jessica Rabbit dal bagagliaio e ponendo al suo posto dei temutissimi barili di acido, gli stessi nei quali il giudice Morton scioglieva i cartoni animati.

Così cambia Jessica Rabbit: da vittima a protagonista

Ma Jessica Rabbit non è scomparsa, anzi: prendendo ispirazione dall'amico di lunga data e leggendario detective di Toon, Eddie Valiant, la bella Jessica vestirà i panni dell'investigatrice privata. Non più vittima, dunque, ma vera e propria protagonista. Si tratta di un cambiamento in linea con una serie di modifiche che il parco a tema di Anaheim, in California, ha apportato alle sue attrazioni nel corso degli anni. Nel 2017, dai Pirati dei Caraibi è stata rimossa la scena in cui si svolgeva l'asta di una "ragazza per sposa" e all'inizio di quest'anno, enormi porzioni dell'attrazione della Jungle Cruise sono state modificate per rimuovere le rappresentazioni culturali non più in linea con la cultura del politically correct. E nel prossimo futuro futuro, Splash Mountain sarà completamente rimodellato per rimuovere la sua "ispirazione razzista", " Song of the South".

Anche la sexy Jessica vitima del politicamente corretto