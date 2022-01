Covid, il flop di Biden: con i vaccini, più morti di Trump

La gestione della pandemia doveva essere un suo punto di forza rispetto al passato, ma i dati e i sondaggi ora lo affossano. " Il Covid, come lo stiamo affrontando ora, non è qui per restare " ha dichiarato ieri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sostenendo che il virus resterà nell'ambiente ma ora ci sono gli strumenti per combatterlo. " Saremo in grado di controllarlo. La nuova normalità non sarà quella di ora. Andrà meglio ", ha aggiunto. La variante Omicron galoppa in tutto il Paese, e nella giornata di ieri - 7 gennanio - si è arrivati alla cifra record di 894.000 nuovi contagi, per un totale di 59,4 milioni di contagiati da iniziato pandemia. I decessi sono arrivati a quota 835.000. Com'è noto, in passato Biden aveva accusato l'ex presidente Trump di aver gestito malissimo l'emergenza pandemica e di avere sulla coscienza migliaia di morti: ma ora sono i numeri a mettere in imbarazzo l'attuale inquilino della Casa Bianca.

Più morti di Covid sotto Biden rispetto a Trump

Nonostante i vaccini, infatti il 74% degli statunitensi è vaccinato - in un periodo simile, si sono registrati più morti sotto la presidenza Biden rispetto a Trump. Come riporta Libero, attualmente gli Stati Uniti registrano 835mila decessi per Covid dall'inizio della pandemia, più di 420mila dei quali sono avvenuti sotto la presidenza Biden, cioè più di quelli sotto Trump nel periodo che va dal primo morto di Covid registrato negli Usa (fine febbraio 2020) e la fine ufficiale della presidenza Trump (19 gennaio 2021). Inoltre, c'è da dire che la campagna di somministrazione dei vaccini negli Stati Uniti è partita ufficialmente a metà dicembre 2020, vaccini che dunque non erano ancora disponibili sotto la presidenza del tycoon. Considerando che questi ultimi riducono drasticamente il rischio di ospedalizzazione e di morte e c'è anche molta più esperienza negli ospedali su come curare la malattia rispetto al 2020, possiamo arrivare alla conclusione che le accuse dei dem contro The Donald erano quantomeno ingenerose. Certo Trump fu spesso caotico nella comunicazione - come spesso è accaduto durante la sua presidenza - e le diatribe con Anthony Fauci non certo hanno aiutato, ma la sua amministrazione ha impostato la strategia sui vaccini che quella di Biden ha poi seguito.

I sondaggi bocciano Biden anche sulla pandemia

Che gli statunitensi non siano contenti di come Joe Biden stia gestendo la pandemia lo dicono peraltro anche i sondaggi. Come riporta una rilevazione condotta dalla Cnbc, infatti, Biden - bocciato su tutti i fronti - non brilla nemmeno nella gestione della pandemia, suo iniziale punto di forza: il 55% degli intervistati ha infatti affermato di disapprovare la gestione della sua presidenza. Un malcontento generale, mentre inflazione e contagi galoppano, affossando i consensi dell'inquilino della Casa Bianca.