"Bocciato degli americani". Incubo sondaggi per Biden: consenso ai minimi

Prosegue ininterrottamente il calo dei consensi per il presidente Joe Biden. Dopo il disastroso abbandono dall'Afghanistan da parte dell'esercito Usa la scorsa estate, infatti, il presidente non è più riuscito a convincere la maggioranza degli americani circa il suo operato. Soprattutto per i temi legati all'inflazione e alla gestione economica del Paese. Come riporta l'Agi, che cita i dati di un sondaggio della Cnbc, il 56% degli americani disapprova l'operato di Biden, la percentuale più alta dall'inizio del suo mandato. A settembre gli americani che non apprezzavano l'operato del presidente erano al 54%, ad aprile al 49%. La gestione dell'economia è in cima alle ragioni del dissenso. Il tasso di approvazione di Biden continua a diminuire: il sondaggio ha mostrato che è al 44%, in calo dal 46% di settembre e dal 51% di aprile. Il 2022 comincia dunque nel peggiore dei modi per il presidente Usa, mentre la sua amministrazione è impegnata a contrastare l'aumento dell'inflazione e a resuscitare la riforma Build Back Better dopo essersi arenata nelle scorse settimane in Senato.

Biden, sondaggi a picco: gli americani bocciano la sua gestione dell'economia

Come riporta il sondaggio della Cnbc, l’economia rimane per gli americani la priorità assoluta per uomini e donne, di ogni fascia d’età, elettori latini e bianchi, con e senza istruzione universitaria. Anche gli intervistati di colore, che hanno definito il "razzismo" la loro priorità principale, hanno affermato che l’economia è al secondo posto. Ben il 60% dei 1.895 intervistati ha dichiarato di disapprovare la gestione dell’economia da parte di Biden, segnando un calo di sei punti percentuali rispetto allo scorso settembre. Il 72% degli intervistati è fortemente contrariato da come l'amministrazione Usa sta tentando di placare l'aumento dell'inflazione, in cima alle preoccupazioni degli statunitensi.

Circa l′84% degli intervistati ha affermato che i prezzi dei beni di consumo sono più alti rispetto a un anno fa, mentre solo il 19% dichiara di guadagnare di più nello stesso periodo. E solo il 23% afferma di ritenere che l’inflazione stia iniziando a scendere o comincerà a diminuire presto. Gli intervistati tendono a incolpare Biden (38%) per gli aumenti dei prezzi rispetto ad altre questioni. Ma i problemi non finiscono qui, perché Biden non brilla nemmeno nella gestione della pandemia, dove inizialmente brillava: il 55% degli intervistati ha infatti affermato di disapprovare la gestione del presidente. I sondaggi attuali suggeriscono che i democratici potrebbero andare incontro a una vera e propria disfatta alle elezioni di midterm di novembre, dove rischierebbero di consegnare la maggioranza del Congresso ai repubblicani.

Cruz: "Probabile impeachment di Biden"