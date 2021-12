"Vorrei fossimo come in Italia". E Merkel vara il lockdown per i no vax

Dal lockdown contro i non vaccinati all'estensione della regola del 2G al commercio al dettaglio su base federale, fino al suggerimento di ridurre i contatti interpersonali. Pugno duro della Germania contro il Covid-19, ormai tornato ad essere un'emergenza nazionale. " La quarta ondata deve essere spezzata ", ha spiegato Angela Merkel al termine della conferenza Stato-regioni che ha prodotto un nuovo pacchetto di restrizioni anti Sars-CoV-2.

Le nuove restrizioni della Germania

Gli elementi principali delle disposizioni anti Covid varate dalle autorità sono tre: restrizioni a carico dei non vaccinati, obbligo generale di vaccinazione al voto del Bundestag e inasprimento delle misure che assumono efficacia in tutta la Germania. L'intero pacchetto è stato approvato durante la videoconferenza tenuta oggi dalla cancelliera uscente Angela Merkel e dal suo successore designato alla guida dell'esecutivo federale, Olaf Scholz, con i primi ministri dei laender tedeschi.

Nella risoluzione si legge che la situazione del Covid in Germania è " molto grave ", con il sistema sanitario che sta raggiungendo " il limite ", soprattutto nel sud e nell'est del Paese. Per contenere la pandemia, ridurre i contagi e alleggerire la pressione che grava sugli ospedali è stato chiesto un " atto di solidarietà nazionale ". È per questo motivo che il governo federale e i laender istituiranno un'unità di crisi presso la Cancelleria che, con la guida del generale di divisione Carsten Breuer, dovrà " identificare e risolvere i problemi nella logistica, con la consegna e la distribuzione dei vaccini ". Da questo punto di vista, l'obiettivo di Berlino è raggiungere le 30 milioni di vaccinazioni entro la fine dell'anno.

Lockdown per i non vaccinati

Scendendo nello specifico, Berlino vieterà ai non vaccinati gran parte della vita pubblica. Merkel è stata chiarissima: " La cultura e il tempo libero a livello nazionale saranno aperti solo a coloro che sono stati vaccinati o guariti ". La Cancelliera ha quindi aggiunto che la stessa regola si applicherà anche per l'ingresso nei negozi non essenziali. Per entrare bisognerà dimostrare di essere guariti o vaccinati. Ricordiamo che al momento soltanto il 68,06% della popolazione tedesca risulta essere vaccinato contro il Covid, mentre il 2,87% è in attesa di ricevere la seconda dose. Troppo poco per scongiurare la risalita dei contagi, che in alcune aree ha raggiunto soglie critiche. " Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia ", ha poi dichiarato Merkel.