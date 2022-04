"Credibile sia contraffatto". Giallo sul video dei superstiti del Moskva

Circola da ieri un video che mostra il comandante in capo della marina militare russa, l'ammiraglio Nikolai Yevmenov, incontrare a Sebastopoli, in Crimea, i superstiti dell'equipaggio dell'incrociatore Moskva, la nave ammiraglia della flotta russa affondata nel mar Nero. L'ammiraglio, citato dall'agenzia Tass, avrebbe detto che " gli ufficiali e i marinai " della nave " continueranno a servire nella Marina ". Tuttavia, alcuni analisti internazionali avrebbero mosso dei sospetti in merito al video diffuso dalla Russia: l'ipotesi è che possa trattarsi di un filmato datato, proposto dalla propaganda russa per sminuire i danni subiti da quello che loro continuano a definire un incidente interno.

I dubbi sorgono per la presenza durante la parata di un militare che somiglia moltissimo al comandante Anton Kuprin, capitano di 1° classe con una posizione di comando a bordo dell'incrociatore Moskva. Sarebbe lui, infatti, il capitano della nave. Tuttavia, secondo le informazioni ucraine e stando a alcune fonti di intelligence, Anton Kuprin sarebbe morto a bordo dell'incrociatore. Non si hanno notizie sulle cause della morte, che sarebbe pervenuta forse a seguito dell'esplosione o, come tradizione per i comandanti, soprattutto militari, il comandante potrebbe anche essere affondato insieme alla sua nave.

La Russia mostra una rassegna dei marinai del Moskva, per smentire la notizia di una loro morte in massa. pic.twitter.com/Fq6V3rW13D — 0V3RG4M3 (@AxlGuidato) April 17, 2022

La somiglianza tra l'uomo ripreso in video e il comandante Anton Kuprin è impressionante e questo, stando all'analisi dell'esperto Hi Sutton, potrebbe dire due cose: il video diffuso dalla Russia è antecedente all'affondamento del Moskva oppure il comandante non è morto a bordo della nave, come finora supposto. La tesi maggiormente accreditata parrebbe essere la prima. I superstiti della nave sono stati tratti in salvo da una nave turca ma di circa 510 membri dell'equipaggio del Moskva, a salvarsi sarebbe stata meno della metà, circa 240. Ed è questo elemento che insinua dei dubbi nell'analisi di Sutton: " È possibile che la parata non sia andata esattamente come è stata rappresentata ed è credibile che il video sia contraffatto ma, se lo fosse, avrebbero dovuto essere presenti più marinai ".

Restano i dubbi in merito alla sorte dell'equipaggio ma anche sulle reali motivazioni che hanno portato la Russia a perdere la sua nave più importante. Il Cremlino sostiene che il Moskva sia affondata a causa dell'esplosione di un deposito di munizioni a bordo. L'Ucraina invece ha affermato che l'unità militare è stata colpita da un missile lanciato dalle forze di Kiev.