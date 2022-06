"Dottori sempre presenti". La salute, l'ipocondria: cos'ha davvero Putin

Malato è malto. Ma chi gli sta vicino lo considera anche ipocondriaco. L'esperto e studioso di guerra Michael Clarke, professore al King's College di Londra e molto stimato e conosciuto dagli inglesi, ha affermato all'emittente Sky News che Vladimir Putin avrebbe così tanta paura di sentirsi male che i suoi medici non lo lascierebbero mai da solo.

Cosa accadde al suo occhio

Sconosciute e venute a galla soltanto negli ultimi giorni, le cause per cui Putin avrebbe avuto un occhio nero durante un incontro avvenuto a Kiev qualche tempo fa: malattia o altro? Il canale Telegram "General SVR", sempre molto informato sullo stato di salute dello Zar, ha scritto che alcuni giorni fa il presidente russo avrebbe ricevuto " assistenza medica urgente " causata da un malore o dalla malattia di cui soffrirebbe. " Forte malessere, debolezza e vertigini ", sarebbero stati i sintomi che Putin ha poi dichiarato ai medici i quali gli hanno consigliato di non intrattenersi troppo a lungo in pubblico. Come scrive Il Messaggero, i sintomi sarebbero comparsi dopo che essersi alzato dalla scrivania alla fine di una riunuone in video conferenza durata un'ora e mezzo.

Le ultime sulla salute di Putin

In quella che è l'ultima apparizione ad un evento svoltosi al Cremlino un paio di giorni fa dove il presidente russo ha incontrato il presidente della Fondazione culturale russa e regista, Nikita Mikhalkov, per la cerimonia di assegnazione dei premi statali nel campo della scienza e della tecnologia, della letteratura e dell'arte, Putin avrebbe accusato molta fatica a rimanere fermo ondeggiando avanti e indietro e piuttosto malfermo sulle gambe. Tra speculazioni e realtà, un'ex spia britannica ha raccontato alla Bbc che lo Zar avrebbe " i giorni contati ", in pratica pochi mesi prima di essere sostituito al potere con un duplice motivo: la malattia che avanza e il malcontento provocato tra i fedelissimi per l'operazione speciale in Ucraina progettata male e condotta peggio.