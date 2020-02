Due sparatorie in Germania. È strage: otto morti e 5 feriti

L'attacco è stato sferrato intorno alle 23. I colpi di arma da fuoco si sono abbattuti su due diversi "shisha bar", locali in cui si fuma il narghilè. Il bilancio è drammatico: otto morti e cinque feriti gravi. Teatro della duplice sparatoria è Hanau, cittadina di circa 100mila abitanti nel land tedesco dell'Assia, a una ventina di chilometri da Francoforte sul Meno.

Notte di sangue in Germania dove i due attacchi a mano armata hanno seminato il panico per le strade di Hanau. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dai media locali, alcuni uomini avrebbero aperto il fuoco in un primo "shisha bar" a Kurt Schumacher Platz, piazza centrale nel distretto di Kesselstadt. Da qui si sarebbero, poi, spostati in un altro locale turco nel distretto di Lamboy e i colpi sarebbero stati esplosi dall'automobile scura in corsa. Nella prima sparatoria sono morte tre persone, mentre nella seconda ne sono state ammazzate altre cinque. Un bilancio drammatico a cui si sommano cinque feriti che versano in condizioni critiche.

Non appena è scattato l'allarme la polizia è intervenuta in forze davanti ai due locali in cui si sono consumate le sparatorie. Diversi elicotteri si sono subito alzati in volo per rintracciare gli autori degli attacchi che, dopo le due sparatorie, si sono dati alla fuga a bordo della propria automobile.