Spunta il drone "psichedelico" che uccide i soldati russi

Le immagini mettono ansia già soltanto per il montaggio audio che è stato scelto: quello che accade, poi, non è un filmato cinematografico ma quanto avviene nella realtà della guerra in Donbass. Un video che sta facendo il giro del web e pubblicato su Twitter mostra le immagini ad infrarosso di un drone ucraino che lancia munizioni sui soldati russi che cercano riparo in mezzo ad alberi e sterpaglia ma la precisione è tale che vengono colpiti in pieno.

Gli effetti dell'attacco

Gli esperti bellici pensano si tratti del drone "DJI Mavic 2 Enterprise Advanced", utilizzato dal 47° Battaglione Separato di Kiev. Soprannominato "psichedelico" per le immagini che ha consegnato, chi ha deciso di guardare l'intero filmato (quasi un minuto) dalle immagini molto forti e per questo consigliato ad un pubblico adulto, si accorgerà delle gradazioni di colore tipiche dell'infrarosso: in viola o in neretto le parti meno "calde" rappresentate dai campi intorno alla scena di combattimento. In mezzo si vede una specie di piccola strada percorsa dai soldati di Mosca: entrambi vengono rappresentati con un colore rosso fuoco, acceso, sembra quasi la lava che fuoriesce dall'Etna. Le dimensioni del drone, piccolo e silenzioso, non consentono di poter correre ai ripari in tempo utile ed ecco le scene più raccapricianti sulle quali l'operatore fa anche alcuni zoom: i momenti delle esplosioni e dei corpi che rimangono inermi sul terreno.

Cos'è il drone DJI Mavic 2

Le dimensioni e le caratteristiche di questo drone sono tali che i nemici non si accorgono della sua presenza: il video si conclude con un paio di bombe sganciate sui corpi già senza vita di alcuni soldati. Immagini allucinanti causati da una guerra giunta a tre e mesi e mezzo abbondanti dal suo inizio il 27 febbraio scorso. In questo caso, però, non si tratta di uno dei super droni che i Paesi occidentali hanno fornito a Zelensky ma un mezzo commerciale acquistabile anche su internet per la modica cifra di 5.299 euro. Potenzialmente, è un drone che serve soltanto per immagini tv, nasce "innocuo" ma gli ucraini si sono ingegnati e lo hanno collegato a un proiettile da mortaio. Chi decidesse di non acquistare proprio l'Enterprise Advanced ma il modello base risparmierebbe la metà, il costo che propone una nota azienda che vende prodotti tecnologici è di 2.299 euro.

A che punto è l'offensiva