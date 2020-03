La profezia di Luttwak sul "futuro" della Cina

Analisti e commentatori si stanno chiedendo in queste settimane quali ripercussioni avrà il coronavirus sul piano geopolitico e sull'ordine mondiale. Quale potenza ne uscirà più forte? Gli Stati Uniti o la Cina? Secondo il docente di Harvard Stephen M. Walt, oltre a un " arretramento della globalizzazione ", il Covid-19 " determinerà lo spostamento del potere da ovest verso est ", anche se ciò che non cambierà sarà la natura " natura fondamentalmente conflittuale della politica mondiale ". Secondo Foreign Affairs, la Cina sta approffittando degli errori commessi nelle prime settimane dagli Stati Uniti e si presenta come " leader globale nella risposta alla pandemia ". Di parere opposto il politologo statunitense, Edward Luttwak, secondo il quale il Covid-19 rappresenta è la " Chernobyl di Pechino " e a uscirne più forti saranno gli Stati Uniti.

Luttwak: "Questa è la Chernobyl del regime cinese"

Come spiega in un'intervista a La Verità, " il regime cinese si è messo molto a rischio. Ha causato l' esplosione della pandemia, non solo mettendo a tacere il medico (Li Wenliang) ma anche insistendo nel procedere con la merenda di 40.000 persone il 19 gennaio a Wuhan: decisioni che sono state prese dal Partito comunista cinese. Il risultato è che - se anche in Italia e nel mondo se ne sono tutti dimenticati - nel mondo cinese (non solo Taiwan, Singapore e Hong Kong, ma anche dentro la Cina) c' è stata - nonostante la censura - una specie di reazione massiccia di disgusto contro il regime " afferma Luttwak. Inoltre, prosegue nell'intervista, poiché il presidente Xi Jinping " ha voluto personalizzare questo regime (invece di fare come il suo predecessore Hu Jintao, che era primus inter pares), è lui che viene condannato. Nonostante la censura automatizzata, si usano caratteri atipici e linguaggio esopico, per dire essenzialmente che Xi Jinping è una figura che deve andar via. Alcuni vogliono farla finita con lui, altri più o meno con il partito. Questa è la Chernobyl del regime cinese" .

"La politica americana ha iniziato uno scontro che finirà con la caduta del regime"