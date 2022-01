Equità, giustizia e verità dei fatti: gli auguri di Shen Haixiong

Di seguito il messaggio di auguri in occasione dell'arrivo del nuovo anno di Shen Haixiong, presidente del China Media Group(CGM):

"Carissimi amici, i primi raggi di sole del nuovo anno stanno illuminando il mondo. In Cina, il 2022 è l’anno della tigre. Colgo l’occasione per porgere a tutti da Beijing i migliori auguri di un felice anno nuovo, attivo e vivace come la tigre!

Nel 2021, il Partito Comunista Cinese (PCC) ha festeggiato il centenario della sua fondazione. Dalla cinquantina di membri di cent’anni fa agli oltre 90 milioni di iscritti attuali, il PCC ha guidato il popolo a creare lo straordinario “miracolo cinese”. Nella nuova epoca, sotto la direzione del presidente Xi Jinping, questo Paese con 1 miliardo e 400 milioni di abitanti ha realizzato a 360 gradi una società moderatamente prospera, risolvendo storicamente il problema della povertà assoluta che ha afflitto la nazione cinese per migliaia di anni.

Nella veste di fedele narratore della grande epoca, nell’ultimo anno il China Media Group (CMG) ha prodotto una serie di prestigiosi programmi televisivi, tra cui “Il coraggio di una trasformazione radicale”, “Sconfiggere la povertà” e “La vita moderatamente prospera del popolo cinese”, che rappresentano, da un lato, una video-biografia del cammino di lotta del PCC e del popolo cinese e, dall’altro, una lettura offerta alla comunità internazionale del “genoma interno” dell’eterna giovinezza del partito.

Un mese fa, in occasione dell’80° anniversario dell’inizio delle trasmissioni radiofoniche della Cina per l'estero, il presidente Xi Jinping ha inviato un messaggio al CMG, invitandoci a raccontare attivamente la Cina e a trasmettere positivamente la sua voce al mondo, così da rendere il CMG un mainstream media internazionale di nuovo modello e di grande influenza. Noi continueremo sicuramente a impegnarci in direzione di questo obiettivo.

Scoprire la Cina

Secondo gli antichi saggi cinesi, “ le difficoltà della vita affrontate con coraggio permettono di ottenere grandi risultati ”. Nonostante le traversie che affliggono il mondo a causa dell’impatto congiunto delle conseguenze dei mutamenti intervenuti nel secolo scorso e della pandemia epocale, noi continuiamo a perseguire la pace, lo sviluppo e la felicità. La serie di programmi del CMG “La Cina che emerge dalle storie”, “La Cina negli antichi codici” e “I nomi delle località cinesi” registrano sia la storia della Cina sia la vita vera e felice del popolo cinese. Programmi come “I Parchi Nazionali” e “I Giochi Olimpici nell’arte” tratteggiano in modo commovente la “Cina meravigliosa” e la “Cina sana” della nuova epoca. “Le lezioni dallo spazio”, trasmesse in diretta globale dalla Stazione Spaziale cinese in orbita intorno alla Terra, hanno risvegliato in innumerevoli giovani il sogno di esplorare i misteri dell’universo. Il CGTN, il CMG mobile e i new media del CMG hanno seguito per oltre sei mesi la migrazione verso nord e il rientro a sud di 16 elefanti dello Yunnan, trasmettendo oltre 7000 ore di diretta video che hanno elettrizzato il mondo intero.

Il rispetto della verità dei fatti è il principio fondamentale dei media mondiali. Nel corso del 2021, il CMG ha persistito nel ricorso alla verità per promuovere l’equità e la giustizia. Di fronte alla falsa “Classifica globale della lotta all’epidemia”, il CMG ha organizzato tre “Sondaggi dei netizen globali” per chiarire la verità e distinguere il vero dal falso, bene accolti e riconosciuti da oltre cento milioni di netizen di tutto il mondo. Nei report sulla situazione in Afghanistan, i video esclusivi inviati dai corrispondenti del CMG nel Paese, rivelatori dell’oscura storia dell'abuso di forza e del massacro di vite umane di cui si sono macchiati certi Paesi, sono diventati importanti fonti di informazioni per i media mondiali. Il CMG continuerà a persistere nello standard professionale di media responsabile, impegnandosi per perseguire e divulgare la verità. Auspico che i nostri colleghi dei Paesi occidentali facciano tesoro del prestigio dei media, in modo che la verità sostituisca gli interessi politici, la discriminazione razziale e i pregiudizi ideologici, promuovendo congiuntamente la costruzione di un'opinione pubblica internazionale obiettiva, equa, positiva e sana.

Secondo un detto cinese, due persone con gli stessi interessi non si sentono lontane anche se separate da mari e monti. Nel 2021, gli amici del CMG si sono fatti sempre più numerosi. Abbiamo scambiato oltre 600 lettere con colleghi e amici dei media internazionali ed effettuato una ventina di incontri faccia a faccia e in videoconferenza. Abbiamo creato congiuntamente un meccanismo di partnership tra i media multilaterale, inclusivo, paritario e di fiducia reciproca. La serie di scambi franchi e cordiali con i media ha eretto una serie di ponti di fiducia e le chiamate e i messaggi entusiastici da noi ricevuti ci ispirano a fare sempre meglio. Grazie per la vostra fiducia.

L'anno della Tigre

Nell’epoca attuale, dalle mille possibilità, stiamo abbracciando la rivoluzione mediatica con l’attitudine secondo cui “anche gli elefanti devono imparare la street dance”. Durate le Olimpiadi di Tokyo, il CMG ha effettuato con successo, per la prima volta al mondo, la trasmissione in diretta degli eventi attraverso il canale 4K Ultra HD. A tre mesi dall’apertura del primo Canale Olimpico 4K Ultra HD, gli utenti hanno superato i 400 milioni. Tra una trentina di giorni, in concomitanza con il capodanno cinese dell’anno della Tigre, la fiamma olimpica sarà nuovamente accesa a Beijing. Con il supporto delle tecnologie “5G+4K/8K+AI”, il CMG ha allestito una carrozza per le trasmissioni in diretta dal treno ad alta velocità Beijing-Zhangjiakou, risolvendo così per la prima volta al mondo il problema tecnico delle trasmissioni video in diretta Ultra HD da treni ad alta velocità. Invitiamo i colleghi internazionali a condividerne l’uso, così da presentare insieme al mondo un’edizione straordinaria ed eccezionale delle Olimpiadi Invernali di Beijing.

L’anno della tigre offrirà a tutti occasioni di un positivo rinnovamento. Nel nuovo anno, il PCC terrà il suo 20° Congresso Nazionale, volto a delineare la mappa del futuro della Cina. Nello spirito di ricerca dell’eccellenza e della perfezione, il CMG produrrà ulteriori programmi di alta qualità al fine di presentare alla comunità internazionale, da molteplici angolazioni, l’infinita vitalità della Cina nella nuova epoca, contribuendo con la forza mediatica alla promozione della costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’intera umanità.

Rinnovo i nostri auguri a tutti voi e al mondo intero!