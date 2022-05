Gli 007 svelano perché le forze russe non avanzano

Le difficoltà riscontrate dalle forze russe sul campo di battaglia si fanno sempre più pesanti, compromettendo così i piani di avanzata che dovranno essere rivisti se gli ostacoli continueranno a essere protagonisti. Il risultato è un rallentamento dell'operazione speciale di Mosca, che di certo non si aspettava una tale resistenza da parte dell'Ucraina e una serie di complicazioni nel corso del conflitto militare. Nell'ultimo aggiornamento dell'intelligence militare britannica si legge che " presupposti imprecisi nei piani ed errori di gestione " sono tra le principali cause che " continuano a minare " i progressi russi in Ucraina.

La lentezza dei russi

Gli 007 di Londra allo stato attuale considerano l'esercito russo una forza " lenta a rispondere alle battute d'arresto ", che di conseguenza è del tutto " incapace di modificare il suo approccio sul campo di battaglia ". I militari britannici non escludono il persistere di una situazione del genere: viene considerato " probabile " il fatto che questi problemi possano protrarsi nel tempo, soprattutto se si prende in considerazione " la relativa mancanza di esperienza nel comando degli ufficiali " che hanno preso il posto di quelli che hanno perso la vita dall'inizio del conflitto.

L'inesperienza dei militari

Le vacillanti prestazioni russe in prima linea - accompagnate alle difficoltà relative al controllo e al comando delle operazioni militari - hanno finito per attirare sul campo di battaglia comandanti di alto livello, " che probabilmente assumeranno la guida personale delle operazioni ". I comandanti russi raramente delegano la guida operativa ai loro sottoposti, che però in tal modo " non acquisiscono l'esperienza così importante nel comando ".

Al momento però non è chiaro se la presenza di questi comandanti sul campo di battaglia " abbia portato a operazioni più raffinate o diverse ". Il dispiegamento in avanti dei comandanti li ha esposti a " rischi significativi ": queste circostanze hanno prodotto " perdite sproporzionatamente elevate " di ufficiali russi nel corso del conflitto militare.

Morale basso ed errori

Nei giorni scorsi l'intelligence militare britannica ha provato a prendere in esame quelle che sono le cause delle difficoltà che stanno rallentando l'azione russa. Tra queste rientrano il morale basso e una serie di errori nella pianificazione strategica e nell'esecuzione operativa. Come conseguenza dell'operazione militare in atto in Ucraina, le forze militari russe risultano essere " significativamente più deboli, materialmente e concettualmente ".