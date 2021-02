Processata a 95 anni ex segretaria in un lager: è accusata di sterminio

Il suo nome completo non è stato riportato alle cronache, ma secondo la procura di Itzehoe, un'anziana donna di 95 anni sarebbe complice dell'omicidio di 10mila persone internate e giustiziate nel campo di sterminio di Stutthof: uno dei primi campi di prigionia nazisti che sorgeva ad est di Danzica, dove nel 1943 iniziò ad essere impiegato il famigerato agente tossico Zyklon B per “gasare” i prigionieri ebrei, ma anche i partigiani polacchi.

Non è il primo caso che vede una donna coinvolta in quelle che può essere considerato tra i più biechi crimini di guerra e contro l’umanità della storia, ma è sicuramente singolare l'indagine - iniziata nel 2016 -, che chiede ora il rinvio a giudizio per tale Irmgard F : ex segretaria del comandante delle unità "testa di morto" delle SS che controllavano il campo di concentramento nazista di Stutthof; con l'accusa di aver collaborato “insieme ai responsabili del massacro sistematico di prigionieri ebrei, partigiani polacchi e prigionieri di guerra sovietici russi" attraverso “la sua funzione di stenografa e segretaria del comandante”.

Tale compito sarebbe stato svolto dalla donna, a quel tempo appena adolescente, "tra giugno 1943 e aprile 1945”. Il campo venne liberato come molti altri dall’Armata Rossa nel maggio del ’45. Per quanto riguarda i prigionieri “sopravvissuti”, varrà l’accusa di “collaborazione nel tentato omicidio”. È noto infatti che furono numerosi i prigionieri che sopravvissero agli anni di internamento nel campo di Stutthof (oggi Polonia), dove secondo le ricostruzioni sarebbero transitate oltre 100mila anime, delle quali oltre 65mila vi avrebbero trovato la morte. Sebbene con evidente ritardo, la giustizia tedesca apre così la strada al futuro processo dell'anziana signora che si ritiene stia trascorrendo gli ultimi anni della propria vita in un istituto per anziani a Pinneberg, nei pressi di Amburgo.

Secondo quanto evidenziato dalla stampa estera, nel 2019 erano ancora venticinque i processi aperti nei confronti di criminali nazisti che avevano preso parte alla “soluzione finale”. Negli ultimi due anni la Germania ha processato e condannato diversi uomini appartenenti alle SS, estendendo alle guardie del campo e ai collaboratori, l'accusa di complicità nell’omicidio. Nel luglio 2020, lo stesso tribunale di Amburgo - città nei pressi della quale si troverebbe l’anziana signora - ha condannato a due anni di carcere l’ultra novantenne Bruno Dey, ex guardia del campo di concentramento di Stutthof.