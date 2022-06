In arrivo gli F2000: come funziona la nuova arma "letale" di Kiev

Indipendentemente dalle minacce di Mosca, l'Ue e gli Stati Uniti continuano a inviare i loro aiuti all'esercito di Kiev. Tra le novità più rilevanti degli ultimi giorni c'è una particolare arma inviata dal Belgio: si tratta di un particolare tipologia di fucile d'assalto chiamato FN F2000. Il produttore, FN Herstal, produce varie armi portatili, sistemi d'arma integrati e munizioni. Uno dei fiori all'occhiello dell'azienda che sta nei pressi di Liegi, però, è questa particolare tipologia di fucile che può aiutare in maniera decisiva, in Donbass, a vincere la resistenza russa.

Come funziona

Innanzitutto, non si tratta di un'arma nuova visto che è in servizio dal marzo 2001 ed è già stata utilizzata in molteplici occasioni dall'India al Perù. Come spiegano alcuni esperti, una delle caratteristiche principali è che si può ridurre o meno la lunghezza del fucile ed è facile da maneggiare sia per i mancini che per i destri. Inoltre, è possibile collegare al fucile un lanciagranate da 40 mm o un sistema di controllo del fuoco computerizzato per aumentare la letalità. Sappiamo che sia l'elenco che il numero delle armi è secretato per una scelta condivisa dall'Ue: fonti, tuttavia, rivelano che il Belgio potrebbe aver consegnato al governo ucraino almeno diecimila di questi fucili d'assalto oltre a 200 cannoni anticarro e 3.800 tonnellate di carburante.

Centinaia di proiettili al minuto

L'F2000 è considerata un'arma davvero letale perché, come ricorda IlMessaggero, può arrivare a sparare, teoricamente, anche 850 proiettili al minuto con un'assoluta manegevolezza per il soldato che lo utilizza. I ben informati dicono che faccia la differenza il suo sistema di espulsione frontale. In pratica, le munizioni esaurite vengono espulse dal retro di questo fucile e cadono a debita distanza da chi lo sta utilizzando eliminando in questo modo uno degli inconvenienti storico delle armi tradizionali. Come detto, poi, "la maniglia di armamento" è montata in maniera tale da poter favorire agevolmente anche la mano destra se l'arma è utilizzata da un mancino.

Oltre al lanciagranate, poi, possono essere aggiunti materiali quali laser e torce elettriche. Sicuramente, uno dei sistemi esterni aggiuntivi che può fare la differenza è proprio il lanciagranate che aiuta il combattente a fermare il nemico grazie ai gas lacrimogeni e alcuni proiettili ad aria compressa che lo rendono "innocuo" se viene utilizzato non durante una guerra ma nel corso di manifestazioni aperte al pubblico qualora si riscontrassero criticità. Le foto di questi F2000 stanno facendo il giro del web: è soprattutto su Twitter che si trovano numerosi soldati ucraini impugnare quest'arma fornita dal Belgio.

Come spiegano gli esperti di The War Zone, questi fucili sono stati utilizzati in una certa misura anche in Polonia e Spagna, fungendo da potenziali fonti aggiuntive per la consegna. I restanti acquirenti degli F2000 si trovano in Medio Oriente e in Asia.