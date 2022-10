Ombre, rumori e apparizioni: chiamati prete e imam per scacciare i fantasmi

Fantasmi in un palazzo di Fontenay-aux-Roses, nella banlieue di Parigi. Le famiglie che abitano nell'edificio sono a dir poco terrorizzate e riferiscono di rumori, ombre, scricchiolii dietro le pareti e strane presenze che impediscono loro di vivere serenemanete.

In Francia la notizia si è diffusa, tanto che ormai la zona è presa d'assalto non solo da curiosi e giornalisti, ma dagli investigatori del paranormale, che sperano di immortale qualche figura evanescente.

La lettera dei residenti

Più di quattro mesi fa, ossia lo scorso 23 maggio, le famiglie, si parla di sei nuclei familiari, hanno inoltrato una richiesta di trasloco urgente. Nessuno desidera più vivere in quegli appartamenti. C'è paura per quanto viene avvertito nelle stanze: ombre, colpi contro il muro, oggetti che spariscono, mobili trascinati sul pavimento, addirittura apparizioni (i testimoni riferiscono di volti che appaiono e svaniscono in pochi secondi).

Insomma, l'edificio viene considerato a tutti gli effetti infestato. In attesa che le famiglie vengano trasferite altrove – il proprietario di Hauts-de-Seine Habitat ha promesso di rispondere alle richieste degli inquilini in via prioritaria, ma al momento si parla di proposte a solo due famiglie - quest'oggi un prete e un imam, inviati dal sindaco sindaco dell'UDI della città Laurent Vastel, raggiungeranno il palazzo per praticare un vero e proprio esorcismo.

Già nei mesi scorsi erano stati presi provvedimenti in tal senso. Souad, uno dei residenti del palazzo, ha dichiarato che già a maggio un imam gli aveva suggerito di lasciare del sale sulla soglia della porta del suo appartamento.

Le famiglie vogliono essere trasferite

" Ci era stata promessa un'offerta di trasloco a settembre. Siamo all'inizio di ottobre, non abbiamo ancora ricevuto nulla ", racconta a Bfmtv un residente.

Le famiglie desiderano andarsene, ma per ora nulla si muove. Da parte sua, però, il locatore ha dichiarato che quattro dei dieci inquilini sono inadempienti. "Non possiamo trasferirli fino a quando questo debito non sarà cancellato perché altrimenti perdiamo questo debito. Stiamo quindi portando avanti un piano di liquidazione dei debiti con le famiglie interessate " dichiara il direttore generale.

Il direttore generale di Hauts-de-Seine Habitat, Damien Vanoverschelde, aggiunge che fra i firmatari della lettera soltanto due famiglie sono effettivamente spaventate dai fantasmi e dai fenomeni paranormali. La maggior parte desidera lasciare il palazzo per problemi di sovraffollamento degli alloggi, umidità e mobilità.