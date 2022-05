"Fascista e antisemita": lo sfregio del Galles contro Guglielmo Marconi

Guglielmo Marconi vittima della cancel culture. Nessuno scherzo, purtroppo: il comune di Cardiff si appresta a “cancellare” l’inventore bolognese. Come riportato da Repubblica, la capitale gallese ha deciso di sospendere la costruzione del monumento dedicato al “padre” della radio. Il motivo? I legami con Benito Mussolini.

“Fascista, colonialista e antisemita” : queste solo alcune delle accuse rivolte nei confronti di Guglielmo Marconi, anche se in realtà i suoi effettivi legami con il regime mussoliniano restano da chiarire. Cardiff aveva deciso di dedicare una statua all’inventore per gli studi e gli esperimenti svolti in terra gallese, ma difficilmente questa vedrà la luce.

Repubblica evidenzia che i piani legati alla scultura dedicata a Guglielmo Marconi sono stati improvvisamente congelati e difficilmente arriverà la fumata bianca per procedere alla costruzione. Il passato fascista del premio Nobel per la Fisica è ancora oggetto di studio, ma sappiamo per certo che aderì al movimento mussoliniano nel 1923, dopo un lungo corteggiamento.

Guglielmo Marconi si espose in diverse occasioni a sostegno del fascismo, questa una delle principali frasi “contestate”: "Rivendico l'onore di essere stato in radiotelegrafia il primo fascista, il primo a riconoscere l'utilità di riunire in fascio i raggi elettrici, come Mussolini ha riconosciuto per primo in campo politico la necessità di riunire in fascio le energie sane del Paese per la maggiore grandezza d'Italia" . Senza dimenticare gli elogi del Duce. Sarebbe scorretto non evidenziare però la contrarietà dell’inventore alla guerra contro il Regno Unito e i numerosi tentativi di convincere Mussolini a non passare al conflitto armato. Morì, inoltre, alla vigilia di un vertice con il leader fascista per ribadire il suo no allo scontro con Londra. E ancora, la storica frase legata alla “sua” radio e all’uso nella propaganda di guerra che i regimi fascisti/totalitari ne fecero: “Ho fatto del bene al mondo o ho aggiunto una minaccia”?

Nonostante luci e ombre, Cardiff sembra aver già deciso il da farsi: dimenticare, cancellare Guglielmo Marconi, e così le sue straordinarie invenzioni che hanno cambiato il corso dell’umanità.