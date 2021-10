Fontana di Trevi, panino e Coca: Bolsonaro a passeggio per Roma

Una visita al Pantheon con una pausa per un panino e una Coca cola, poi il bagno di folla (e selfie) davanti alla Fontana di Trevi. Ieri pomeriggio il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, a Roma per partecipare ai lavori del G20, si è concesso una passeggiata tra le vie del centro della Capitale prima di incontrare Mario Draghi a palazzo Chigi, postando alcuni video (con l'inno di Mameli come sottofondo musicale) sul proprio profilo Twitter.

Oggi e domani il leader brasiliano prenderà parte ai colloqui con gli altri leader mondiali. Poi, lunedì, da Roma dovrebbe fare tappa ad Anguillara Veneta, un piccolo comune di poco più di 4.000 abitanti in provincia di Padova. La giunta ha deciso di conferire a Bolsonaro la cittadinanza onoraria: suo nonno, originario di Anguillara, emigrò in Sudamerica per cercare fortuna come fecero migliaia di italiani. La scelta ha scatenato un vespaio: le polimiche sono culminate nell'azione di sconosciuti, che ieri notte hanno imbrattato la facciata dell'edificio comunale del paese con vernice rossa e la scritta "Fuori Bolsonaro". Ma, per ora, la visita rimane nell'agenda del presidente brasiliano.